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Dünya

Japonya, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu vatandaşlarının geri dönmesi için çabalayacak

Japonya'da yeni hükümetin, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu vatandaşları sorunun çözülmesinde politikalarını koruyacağı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 03.10.2021
Japonya, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu vatandaşlarının geri dönmesi için çabalayacak

Tokyo

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, alıkonulan Japon vatandaşlarının ailelerinin katıldığı çevrim içi toplantıda konuştu.

Kato 2002'de Japonya'ya 5 vatandaşın döndüğünü ancak henüz dönüşü sağlanmayanlara ilişkin için bir çözüm geliştirilemediğini belirtti.

Bu durum karşısında mağdurlardan özür dileyen Kato, hafta başında kurulacak yeni hükümetin sorunun çözümünü hedefleyeceğini kaydetti.

Kato, yeni hükümetin, ilgili ülkelerle iş birliği halinde kalarak, alıkonulanların Japonya'ya dönüşü için gerekli tüm çabayı sarf edeceğini söyledi.

Kamu yayıncısı NHK, toplantıya, 13 yaşında kaçırılan ve hafta içinde 57 yaşına girecek Yokota Megumi'nin ailesinin de katıldığını aktardı.

Kyodo ajansı, 17 Japon'un Kuzey Kore tarafından alıkonulduğunu, halihazırda 5 kişinin geri gönderildiğini belirtiyor.

Kuzey Kore ise 4 kişinin ülkeye hiç giriş yapmadığını; Megumi dahil geriye kalan 8 kişinin ise hayatını kaybettiğini savunuyor.

Kabine Baş Sekreteri Kato aynı zamanda Alıkonulma Sorunundan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürütüyor.

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