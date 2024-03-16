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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Japonya, Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye insani yardım koridoruna katılacak

Japonya hükümeti, Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoruna katılacağını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Japonya, Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye insani yardım koridoruna katılacak

Tokyo

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne temel gıda, ilaç ve hijyen ürünlerinin ulaştırılması konusunda son derece katı kısıtlamaların bulunduğuna dikkati çekti.

Lojistik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Kamikava, kadın ve çocuklar dahil Gazze'de acı çeken herkese bir an önce yardım malzemelerini ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kamikava, Japonya'nın, malzemelerin mümkün olduğu kadar çok sayıda ihtiyaç sahibi insana ulaştırılabilmesi amacıyla, "insani deniz koridoru girişimine" katılacağını ifade etti.

Japon Bakan, deniz koridorunun, kara taşımacılığındaki sınır kısıtlamalarını ortadan kaldırabileceğine dikkati çekerek, "Konuyla ilgili derhal çalışacağız." diye konuştu.

AB, ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortaklığındaki girişim çerçevesinde gıda malzemesi taşıyan ilk gemi, hafta içinde Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 250'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 591 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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