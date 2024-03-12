AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Gazze'ye deniz koridoru açıklaması
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin gemilerin yükünü indirmesi için askeri liman kurma çalışması tamamlanana kadar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Gazze'ye daha küçük gemilerle insani yardımların taşınacağını bildirdi.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda GKRY'den Gazze'ye deniz yoluyla yardım gönderme girişimiyle ilgili konuştu.
"Biz konuşurken bir gemi Kıbrıs'tan Gazze'nin kuzeyine doğru yola çıkıyor." ifadesini kullanan von der Leyen, geminin gıda yüklü olduğunu söyledi.
Von der Leyen, GKRY, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve İngiltere ile çalıştıklarını belirterek, "Bu deniz koridoru tam olarak faaliyete geçtiğinde Gazze'ye sürekli, düzenli ve sağlam bir yardım akışını garanti edebilir. 2005 yılından bu yana ilk kez bir gemiye Gazze'ye yardım ulaştırma yetkisi veriliyor." diye konuştu.
Gazze'deki duruma değinen von der Leyen, şunları kaydetti:
"Sahadaki durum her zamankinden daha dramatik ve artık kritik bir eşiğe ulaştı. Açlıktan ölen çocukların haberlerini hepimiz gördük. Bu, olamaz. Bunu durdurmak için elimizden geleni yapmalıyız. Gazze'ye yardım ulaştırmanın ne kadar zor olduğunu herkes biliyor. İhtiyaç sahibi insanlara ulaşmak için tüm yolların kullanılması gerekiyor. İşte tam bu noktada deniz koridoru devreye giriyor."
Von der Leyen, "ABD şimdi gemilerin boşaltılması için yüzen bir liman kurmaya çalışacak. Bu hazır olana kadar daha küçük gemilerle çalışıyoruz." dedi.
Kargoların BAE ve diğer ortaklar tarafından ortak finanse edileceğini aktaran von der Leyen, GKRY'nin Larnaka limanındaki hareketleri yöneteceğini, AB'nin Avrupa'dan gönderilen ürünlerin koridordan akışını finanse ve koordine edeceğini bildirdi.
"Gazze'ye giden 5 sınır kapısı var"
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, girişimle ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer amaç yardım yapmaksa Gazze'ye giden 5 sınır kapısı var. Deniz yoluyla 3 gün beklemektense buradan saatler içinde yardımlar ulaştırılabilir." ifadelerini kullanmıştı.
"Gazze'nin sürdürülebilir bir ateşkese imkan verecek acil insani araya ihtiyacı var"
AB'nin Gazze'ye insani yardım girişlerini artırmak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) deniz üzerinden yardım gönderme girişimini koordine ve finanse ettiğini anlatan von der Leyen, insani yardımların sorunu çözmeye tek başına yardımcı olmayacağını vurguladı.
Von der Leyen, "Elbette İsrail'in kendisini savunma ve Hamas'a karşı savaşma hakkı var. Ancak uluslararası hukuka uygun olarak sivillerin korunması her zaman sağlanmalıdır. Şu anda yeterli insani yardım akışını yeniden sağlamanın tek yolu var. Gazze'nin sürdürülebilir bir ateşkese imkan verecek acil bir insani araya ihtiyacı var." diye konuştu.
Bugün itibarıyla Gazze'ye desteği artırmak amacıyla AB'nin Sivil Koruma Mekanizması'nın aktive edildiğini duyuran von der Leyen, detaylı bilgi paylaşmadı.
Von der Leyen, "Tüm üye ülkeleri Gazze'ye istikrarlı ve anlamlı bir yardım sağlanmasına izin vermek için varlıklarıyla katkıda bulunmaya teşvik ediyorum." dedi.
İran'a ek yaptırım mesajı
Gazze'deki durumun bölgesel yayılma ve tırmanma riski olduğuna dikkati çeken von der Leyen, şunları kaydetti:
"İsrail'in Lübnan sınırındaki durum patlamaya hazır. Hamas'ın hamisi İran, örneğin Yemen'deki Husi teröristlerine verdiği destekle bölgesel gerilimleri artırmaya devam etti. Tıpkı bildiğimiz gibi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını körüklemeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde bildirildiği üzere İran'ın Rusya'ya balistik füze sağlaması durumunda ek yaptırımlarla karşılık vermeye hazır olduğumuzu da eklemeliyim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.