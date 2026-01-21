Dolar
Dünya

Japonya, dünyanın en büyük nükleer santralinin 6 numaralı reaktörünü yeniden çalıştırdı

Japonya'da Niigata eyaletinde dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nin 6 numaralı reaktörü yeniden faaliyete geçti.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 21.01.2026
Japonya, dünyanın en büyük nükleer santralinin 6 numaralı reaktörünü yeniden çalıştırdı

Ankara

Kyodo News'un haberine göre, Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), Niigata eyaletinde dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nin 6 numaralı reaktörünü, Fukuşima eyaletindeki reaktörlerin 2011'deki tsunamide hasar almasının ardından yeniden çalıştırdı.

Reaktörün yeniden faaliyete geçmesi, testlerde kontrol çubuğu alarmının devreye girmemesi nedeniyle bir gün ertelenmesinin ardından, TEPCO, kontrol çubuklarına ilişkin nihai denetimin tamamlandığını ve reaktörün yeniden çalıştırıldığını duyurdu.

TEPCO, Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nde 6 numaralı reaktörün yeniden devreye alınmasına öncelik verirken, 1 ve 2 numaralı ünitelerin hurdaya çıkarılmasını değerlendiriyor.

Reaktörün, şubat ayında ticari faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'ndeki 6 numaralı ünitenin yeniden faaliyete geçmesi, Fukuşima felaketinden bu yana ülkedeki 33 nükleer reaktörden 15'inin yeniden başlatılması anlamına geliyor.

Ne olmuştu?

Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, TEPCO'nun Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde hasara ve elektrik kesintisine neden olmuştu.

Bu olayın ardından TEPCO'nun dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva santralindeki yedi reaktörünün tamamının faaliyetleri Mart 2012'de durdurulmuştu.

Niigata Valisi Hanazumi Hideyo, 21 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, nükleer santraldeki reaktörlerden birinin tekrar faaliyete geçmesine onay verdiğini belirtmişti.

Hanazumi, bu kararla siyasi kariyerini riske attığını söyleyerek kendisini görevden alabilecek yetkili kurumlara, valiliğe devam edip etmeyeceğine karar vermelerini isteyeceğini söylemişti.

Japonya'nın Niigata eyaleti meclisinin onayıyla, 22 Aralık 2025'te dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nde faaliyetin kısmen yeniden başlatılmasının önündeki engeller kalkmıştı.

