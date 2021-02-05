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Dünya

Japonya’da 2020'de suç işleme oranı 1945 sonrası en düşük seviyeye geriledi

Japonya’da 2020'de kaydedilen suç işleme oranı, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde en düşük seviyeye indi.

Ahmet Furkan Mercan   | 05.02.2021
Japonya’da 2020'de suç işleme oranı 1945 sonrası en düşük seviyeye geriledi Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo

Japonya'da Ulusal Polis Ajansınca (NPA) açıklanan verilere göre, ülke geneli geçen yıl 614 bin 303 suç işlendi. Bu oran, önceki yıla kıyasla yüzde 17,9 düştü.

Son 6 yıldır sürekli düşen ülke geneli suç işleme oranı, son 75 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Verilere göre kapkaç dahil sokak suçları önceki yıla göre yüzde 27 azalarak 199 bin 282’ye, cinayetler de yüzde 9,7 azalışla 8 bin 934’e düştü.

Siber suçlar 2020’de önceki yıla göre yüzde 4,1 artarak 9 bin 911’e çıktı. İnternet yoluyla şüpheli bağlantı teşebbüsleri de yüzde 55 artış gösterdi.

"Evde kal" çağrısının etkisi

Kyodo ajansının haberine göre NPA yetkilisi, "Toplumda yeni normalin yaygınlaşması gibi değişiklikler, gelecekteki suç durumuna etkisini sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

NPA yetkilisi, buna rağmen kayıtlara geçmeyen istismar, aile içi şiddet ve taciz vakalarının artabileceğini belirtti.

Suç işleme oranının geçen yıl büyük ölçüde düşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında halkın evde daha fazla vakit geçirmesinin etkili olduğu kaydedildi.

İnternet kaynaklı suç işleme oranının yükselmesinde ise aynı dönemde artan evden çalışma ile evde internete bağlı elektronik cihazlarının sayısının giderek çoğalması etken gösterildi.

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