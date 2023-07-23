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Dünya, Teknoloji

Japonya, çip yapımında kullanılan ekipmanların ihracatında Çin'e getirdiği kısıtlamaları yürürlüğe koydu

Japonya'nın, gelişmiş çip yapımında kullanılan ekipmanların ihracatında Çin'e koyduğu kısıtlamalar, yürürlüğe girdi.

Dildar Baykan Atalay  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Japonya, çip yapımında kullanılan ekipmanların ihracatında Çin'e getirdiği kısıtlamaları yürürlüğe koydu

Ankara

Kyodo News'in haberine göre, Japonya'nın, ABD öncülüğünde Çin'in askeri amaçlı yüksek teknolojili çip üretimini kısıtlamaya yönelik çabaları kapsamında uygulayacağını duyurduğu ihracat kısıtlamaları, yürürlüğe kondu.

Japonya, bu kapsamda çip yapımında kullanılan 23 malzemenin ihracatını izne tabi tutuyor.

Ülkede söz konusu malzemeleri üreten 10 civarındaki şirketin bu kısıtlamalardan etkilenmesi bekleniyor.


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