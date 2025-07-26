Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,744.30
BTC/USDT
118,048.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük Merkeze bağlı Cumayanı köyünde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor Bursa’nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor
logo
Teknoloji

Çin, yapay zekaya ilişkin açık kaynaklı teknolojilerini diğer ülkelerle paylaşmaya hazır

Çin Başbakanı Li Çiang, yapay zeka (AI) konusunda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, Çin'in diğer ülkelerle açık kaynaklı teknolojileri paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Ayşe İrem Çakır  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Çin, yapay zekaya ilişkin açık kaynaklı teknolojilerini diğer ülkelerle paylaşmaya hazır Fotoğraf: John Ricky/AA

Ankara

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre Başbakan Li, Şanghay'da düzenlenen "2025 Dünya Yapay Zeka Konferansı"nın açılışında konuştu.

Çin'in küresel yapay zeka yönetişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Li, yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlayan uluslararası bir kamu malı haline gelmesi gerektiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda Çin'in, diğer ülkelerle teknik araştırmalar yapmaya ve açık kaynaklı teknolojileri paylaşmaya hazır olduğunu bildiren Li, "Ülkelerin kapasite geliştirmelerini güçlendirmelerine yardımcı olmak için yapay zeka geliştirme deneyimimizi ve teknolojik ürünlerimizi paylaşmaya istekliyiz." ifadesini kullandı.

Li, yapay zekaya evrensel erişim, işbirliğine dayalı inovasyon ve ortak yönetişimin teşviki için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda "küresel bir işbirliği örgütü"ne işaret etti.

Yapay zeka konusundaki endişelere de değinen Li, "Kalkınma ve güvenlik arasında nasıl bir denge kurulacağı konusunda daha fazla uzlaşıya ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: 28'i ormanlık, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik
Bilecik'te Kent Ormanı'nda 20 ton çöp toplandı
İletişim Başkanlığı orman yangınlarına ilişkin rehber hazırladı
Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Balkan ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü
Kars'ta sel ve heyelan nedeniyle köylerde hasar oluştu

Benzer haberler

Çin, yapay zekaya ilişkin açık kaynaklı teknolojilerini diğer ülkelerle paylaşmaya hazır

Çin, yapay zekaya ilişkin açık kaynaklı teknolojilerini diğer ülkelerle paylaşmaya hazır

Google, Afrika'da yapay zekaya 37 milyon dolarlık yatırım yapacağını bildirdi

Sosyal medyada haber tüketimi yaygınlaşırken kullanıcılar, tıklama tuzağına karşı doğruluk arıyor

AB, şirketlerinin Çin pazarına erişimi için Pekin'in somut adımlar atmasını bekliyor

AB, şirketlerinin Çin pazarına erişimi için Pekin'in somut adımlar atmasını bekliyor
AB ve Çin yenilenebilir enerji kullanımını hızlandırmak için beraber çalışacak

AB ve Çin yenilenebilir enerji kullanımını hızlandırmak için beraber çalışacak
Latince yazıtları çözümlemeyi kolaylaştıran yapay zeka aracı geliştirildi

Latince yazıtları çözümlemeyi kolaylaştıran yapay zeka aracı geliştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet