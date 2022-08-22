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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

Japonya Çin'in askeri kapasiteleri karşısında füze stok ve menzilini genişletecek

Japonya, Çin'in artan askeri kapasiteleri karşısında, anti-balistik füze stokunu artırmayı ve yaklaşık 1000 uzun menzilli "standoff" füze tedarik etmeyi planlıyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 22.08.2022
Japonya Çin'in askeri kapasiteleri karşısında füze stok ve menzilini genişletecek

Tokyo

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Çin'in artan askeri kapasitelerini değerlendiren Japonya Savunma Bakanlığı, Kara Öz Savunma Kuvvetleri bünyesindeki "Tip-12" karadan gemiye güdümlü füzelerinin (SSM) 2024 mali yılı kapsamlı "menzil genişletme maliyet planını" öne çekerek, 2023 mali yılı bütçe taslağına dahil edecek.

Bakanlık, karşı savunma olarak anti-balistik füze stokunun artırılması ve yaklaşık 1000 uzun menzilli "standoff" füzesinin tedarik edilmesine gerek duyulacağını tahmin ediyor.

Japonya'ya karşı olası saldırı halinde, Çin'in sahip olduğu çok sayıda füzeyi göz önüne alan Japon hükümeti, Çin'in füzelerine karşı koymak için gerekli füze kapasitesi ve yeterli bütçe teminini de araştırıyor.

Rekor savunma bütçesi

Füze menzili, kapasitesi ve fiyat etiketlerinin belirleneceği araştırmaya son hali, 2022 sonuna kadar güncellenmesi beklenen Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) dahil milli güvenlik bağlantılı doktrinlerin gözden geçirilmesi sırasında verilecek.

Taslak bütçeye son halinin verilmesiyle, Savunma Bakanlığının 2023 mali yılı kapsamlı bütçe talebinin 5,5 trilyon yene (40 milyar dolar) ulaşması bekleniyor. Böylelikle bu rakam şimdiye kadarki en hacimli ulusal savunma bütçesi olacak.

"Çok sayıda füze" mesajı

İktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) Ulusal Güvenlik Araştırma Komisyonu Başkanı ve Japonya eski Savunma Bakanı Onodera Itsunori, hafta sonu katıldığı TV programında, "Bir ada ülkesi olarak Japonya uzaktan saldırıya uğrayacak. Karşı saldırı için çok sayıda füzeye sahip olmak gerekiyor." dedi.

Başbakan Kişida Fumio, daha önce düzenlediği basın toplantısında, yılın geri kalan kısmında savunma kapasitelerinin gözden geçirilmesinin en önemli mesele olduğunu belirtmiş ve "bütçe ölçeğini sağlam bir şekilde temin etmek ve mali kaynakları güvence altına almak için kararlı bir duruş gösterileceğini" söylemişti.

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