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Dünya, Koronavirüs

Japonya Başbakanı Suga: Kovid-19 aşısına tüm ülkelerin adil seviyede ulaşımının sağlanması gerekiyor

Japonya Başbakanı Suga, video konferans ile katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Kovid-19 aşısına tüm ülkelerin adil seviyede ulaşımının sağlanması gerektiğini belirtti.

Ahmet Furkan Mercan   | 22.11.2020
Japonya Başbakanı Suga: Kovid-19 aşısına tüm ülkelerin adil seviyede ulaşımının sağlanması gerekiyor

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin açılışına video konferans ile katıldı.

Başbakan Suga, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki zirvenin açılışında yaptığı konuşmada salgın, Tokyo oyunları, ekonomik büyüme gibi konulara değindi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına tüm ülkelerin adil seviyede ulaşımının sağlanması gerektiğini belirten Suga, "Hazır olduğunda aşıya ve tıbbi tedavilere, dünya etrafında tüm ülkelerin erişebileceği bir ortam oluşturmak zaruri." dedi.

Salgın sebebiyle mart ayında 2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarını düzenlenmesine yönelik ülkesinin kararlılığını yineleyen Suga, "Bu insanlığın virüsü mağlup ettiğinin delili olacak." diye konuştu.

Suga, Japonya'nın dijitalleşme, çok taraflı serbest ticari çerçevelerin teşvik edilmesi ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine yönelik politikalarda aktif rol oynayacağını kaydetti. Suga; salgınla mücadele, ekonomik büyümenin yeniden sağlanması, uluslararası seyahatlerin sürdürülmesi ve Kovid-19 sonrası dönemin şartlarına hazırlanılmasına ilişkin G20’de güçlü mesajların verilmesi gerektiğini dile getirdi.

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