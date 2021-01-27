Japonya Başbakanı Suga sağlık sistemini denetleyemediklerini kabul etti

Euro
8.94
Dolar
7.35
BIST 100
1,536.11
Altın
1,850.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya Başbakan Suga sağlık sistemini denetleyemediklerini kabul etti

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık sistemi gereğince denetleyemediklerini belirterek, "Tıbbi hizmet sağlayacak sistem eksikliğinden halk endişe duyuyor." dedi.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.01.2021
Japonya Başbakan Suga sağlık sistemini denetleyemediklerini kabul etti

Tokyo

Başbakan Suga, Temsilciler Meclisi oturumunda, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi (CDP) milletvekili Tsujimoto Kiyomi’nin yönelttiği, "Hastanelere yer bulamayıp evlerine geri gönderilen ve hayatını kaybeden Kovid-19 hastalarına" ilişkin soruyu yanıtladı.

Suga, "Hastaneye getirilme sonrası sistemi devreye sokmak bizim görevimiz. Vazifem icabı, sistemi gereğince denetleyememekten dolayı oldukça üzgünüm. Tıbbi hizmet sağlayacak sistem eksikliğinden halk endişe duyuyor." diye konuştu.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına yönelik halk arasında çeşitli endişelerin yer aldığının farkında olduğunu kaydeden Suga, buna rağmen gerekli tedbirlerin alındığı ve "güvenli turnuvaya" yönelik hazırlıkların sürdürüleceğini belirtti.

Yatak kapasitesi

Kyodo haber ajansının araştırmasına göre, salgın nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) uygulanan 11 eyalette, virüs testi pozitif çıkmış 15 binden fazla hastanın hastaneye yatırılma ya da otele yerleştirilme sırası beklediği ortaya çıktı.

Buna göre Tokyo'da 7 bin 500, Saitama'da 1169, Çiba'da 2 bin 328 ve Osaka kentinde 1410 kişinin sıra beklediği belirtildi.

Kapasite sıkıntısı sebebiyle hastalar evlerinde beklemeye zorlanırken, bazılarının bu şartlarda hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı 373 bin 43'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin 311'e yükseldi.

Ülke geneli 996 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Senegal'de Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında acil durum ilan edildi
Nijerya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2,3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor
Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan bazı önlemler gevşetiliyor
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Tunus, Fas, BAE ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Tunus, Fas, BAE ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Nijerya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

Japonya Başbakanı Suga sağlık sistemini denetleyemediklerini kabul etti

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan bazı önlemler gevşetiliyor

Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan bazı önlemler gevşetiliyor
Zimbabve'de 4 bakanın Kovid-19'dan ölmesinin ardından memurlar evden çalışmaya başladı

Zimbabve'de 4 bakanın Kovid-19'dan ölmesinin ardından memurlar evden çalışmaya başladı