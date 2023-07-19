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Dünya

Japonya, balistik füze fırlatan Kuzey Kore'yi protesto etti

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin bu sabah fırlattığı iki balistik füze sonrası Pyongyang yönetimine, protesto notası verildiğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Japonya, balistik füze fırlatan Kuzey Kore'yi protesto etti

Tokyo

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, açıklamasında, Kuzey Kore'nin bu sabah fırlattığı balistik füzelerin her birinin havada azami 600 kilometre yol aldığını ve 50 kilometre irtifaya ulaşabildiğini açıkladı.

Füzelerin, Kore yarımadasının doğusunda, Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü kaydeden Hamada, "(Füzeler) Düzensiz bir yörüngede uçmuş olabilir. Analizler sürüyor." dedi.

Diplomatik yollarla Kuzey Kore'ye protesto notası verildiğini kaydeden Hamada, füzelerin düştüğü bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarında hasar saptanmadığını belirtti.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da açıklamasında, füze denemelerinin, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğini ve bölgedeki halkların güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, Kuzey Kore'nin, balistik füze teknolojisi vasıtasıyla bu yıl 13. kez füze denemesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise açıklamasında, füzelerin, başkent Pyongyang'ın Sunan bölgesinden yerel saatle 03.30 ve 03.46'da fırlatıldığını teyit etti.

Füze denemelerinin, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan denizaltının, 42 yıl sonra Güney Kore limanına demirlemesi sonrasında yapılması, dikkat çekti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı dün, ABD'nin 170 metre uzunluğunda ve yaklaşık 19 bin ton ağırlığındaki USS Kentucky nükleer denizaltısının Busan Limanı'na vardığını açıklamıştı.





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