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Dünya

Japon hükümetinin BoJ adayı Ueda "parasal genişleme" politikalarını sürdürecek

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Adayı Ueda Kazuo, mevcut izlenen para politikasının uygun bulduğunu ve ekonominin desteklenmesi için parasal genişleme politikalarını sürdüreceğini söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 24.02.2023
Japon hükümetinin BoJ adayı Ueda "parasal genişleme" politikalarını sürdürecek

Tokyo

Japonya'da Başbakan Kişida Fumio hükümetinin, BoJ Başkanlığına aday gösterdiği akademisyen ve BoJ Politika Kurulu eski üyesi Ueda Kazuo, Temsilciler Meclisi oturumuna hitap etti.

71 yaşındaki aday Ueda, BoJ Başkanı olarak vazifelendirilmesi halinde, ekonomik ortamı göz önünde bulundurarak, uygun politikaların yürütülmesi amacıyla Japon hükümeti ile yakın çalışmak istediğini söyledi.

Bankanın izlediği mevcut politikaları uygun bulduğunu kaydeden Ueda, "Ekonomiyi sağlam şekilde desteklemek ve şirketlerin ücretleri artırmasına fırsat tanıyan bir ekonomik ortam oluşturmak için (BoJ'un) parasal genişlemeye devam etmesinin gerekli olduğuna düşünüyorum" dedi.

Merkez Bankasının, yüzde 2 enflasyon hedefinin küresel bir standart olduğunu savunan Ueda, "Fiyat eğilimleri göz önüne alındığında, şimdilik enflasyon hedefi üzerindeki ifadeyi değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Enflasyon dalgasının büyük ölçüde yüksek maliyetlerden kaynaklandığını ileri süren Ueda, "Yüzde 2'nin istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde elde edilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Japonya Ulusal Parlamentosunun alt ve üst kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Danışman Meclisi'nin onay vermesiyle, Japon hükümeti, Ueno'yu yeni BoJ Başkanlığına tayin edebilecek. Mevcut BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko'nun 5 yıllık görev süresi nisan ayında sona eriyor.

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