Dolar
19.18
Euro
20.79
Altın
1,969.42
ETH/USDT
1,824.90
BTC/USDT
28,537.00
BIST 100
4,812.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japon hükümeti, Fukuşima'da iki bölgenin tahliye emrini kaldırdı

Japon hükümeti, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali yakınlarındaki iki "dönülmesi zor bölgeye" yönelik tahliye emirlerini kaldırdı.

Ahmet Furkan Mercan  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
Japon hükümeti, Fukuşima'da iki bölgenin tahliye emrini kaldırdı

Tokyo

Japonya, 2011'deki deprem ve tsunami sonrası, santraldeki nükleer sızıntı sebebiyle tahliye edilen çevre bölgelerde yaraları sarmaya devam ediyor.

Santrale yakın kıyı kenti Tomioka'da, 12 yıldır "dönülmesi zor" olarak tanımlanan Yonomori ve Osuge bölgeleri "Özel Yeniden İnşa Alanı" ilan edildi.

Böylelikle, afet sonrası tahliye edilen kişiler, emrin kaldırılmasını takip eden 2 ay içinde, eski bölgelerde yeniden inşa edilen noktalara dönebilecek.

"Nihayet dönebiliyorum"

Devlet Televizyonu NHK'ye konuşan 75 yaşındaki Ono Koiçi, eski hayatına dönebilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, bölgede açan kiraz çiçeklerini görmeye gideceği söyledi.

Ono, "Tam emekli olup ikinci hayatıma başlayacağımı düşünürken deprem ve nükleer kaza olmuştu. Şimdi böylece 12 yıl sonra nihayet eski hayatıma dönebiliyorum" dedi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, afetin etkilediği bölgelerin yeniden inşasına tüm çabanın sarf edilmesi gerektiğini söylemişti.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami sonucu kuzeydoğu bölgeleri genelinde 15 bin 900 kişi hayatını kaybetmişti.

Afetin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erime nedeniyle santrali çevreleyen yerleşim bölgeleri tahliye edilmişti.

Kasım 2022 itibarıyla, afetin etkilediği bölge genelinde, tahliye emirleri kaynaklı yerinden edilen kişilerin sayısının 30 binden fazla olduğu biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Emine Erdoğan, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
AA, Türkiye'deki depremlerde ekipmanı hasar gören Yunan gazetecilere kamera hediye etti
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede devam edecek

Benzer haberler

Japon hükümeti, Fukuşima'da iki bölgenin tahliye emrini kaldırdı

Japon hükümeti, Fukuşima'da iki bölgenin tahliye emrini kaldırdı

Kahramanmaraş'a giden Japon ekibin lideri Yamamoto: Yardım etme sırası bizdeydi

Japonya, çip üretim malzemelerinin Çin'e ihracatındaki kontrolleri sıkılaştırıyor

Japonya'da elektrik şirketlerine "tekelleştikleri" iddiasıyla 101 milyar yen ceza

Japonya'da elektrik şirketlerine "tekelleştikleri" iddiasıyla 101 milyar yen ceza
Japonya'da aktif yanardağ Fuji'nin patlaması halinde halktan yürüyerek kaçmaları istenecek

Japonya'da aktif yanardağ Fuji'nin patlaması halinde halktan yürüyerek kaçmaları istenecek
Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet