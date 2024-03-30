Dolar
32.26
Euro
34.83
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,496.70
BTC/USDT
69,637.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japon Denizi kıyısındaki "yaşlı nükleer reaktörler" hizmetini sürdürebilecek

Japonya'da mahkeme, Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki "yaşlanan nükleer reaktörlerin" hizmetini sürdürebileceği kararını verdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Japon Denizi kıyısındaki "yaşlı nükleer reaktörler" hizmetini sürdürebilecek

Tokyo

Fukui Bölge Mahkemesi, Mihama ve Takahama nükleer santrallerindeki reaktörlerin eskidiği ve tehlikeye yol açtığına ilişkin şikayetleri karara bağladı.

Duruşmada, bölge halkının, reaktörlerin "bozulmaya yüz tuttuğu, büyük depremlere karşı dayanıklılığını yitirdiğine" yönelik iddialar ele alındı.

Hakim Heyeti Başkanı Kato Yasuşi, reaktörlerin "sorunlarla karşılaşabileceği ve halkın hayatını tehlikeye atabileceğine" yönelik neden saptanmadığını bildirdi.

Kato, reaktörlerin, Mart 2011'deki Fukuşima Dai-içi nükleer kazasından sonra daha katı uygulanan depreme dayanıklılık standartlarına sahip olduğunu aktardı.

Reaktörlerin "konumlarına özgü faktörlere uygunluğunun" saptandığını bildiren Kato, "Yaşlı tesislerin işletilmesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." dedi.

Tedbir kararı kaldırıldı

Mahkeme, Mihama'daki 3 numaralı reaktör ile Takahama'daki 1, 2, 3 ve 4 numaralı reaktörlerin faaliyetinin durdurulmasına yönelik tedbir kararını kaldırdı.

Kararda, 1974-1985 yılları arası hizmete giren ve Kansai Electric Power (KEPCO) firmasının işletimindeki reaktörlerin faaliyetlerini sürdürebileceği bildirildi.

Hizmet süresi uzatılabiliyor

Japonya'da, 2011'deki deprem sonrası Fukuşima Dai-içi'de yaşanan sızıntı nedeniyle nükleer santrallerin hizmet periyodu 40 yılla sınırlandırılıyor.

Bu süre, santrallerin, Japonya Nükleer Düzenleme Kurulunca (NRA) yapılan yeni güvenlik denetlemelerini geçmeleri halinde 60 yıla kadar uzatılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Depremden etkilenen illerde çocuklara özel Sıfır Atık Günü etkinlikleri düzenlendi
Seçim yayın yasakları başladı

Benzer haberler

Japon Denizi kıyısındaki "yaşlı nükleer reaktörler" hizmetini sürdürebilecek

Japon Denizi kıyısındaki "yaşlı nükleer reaktörler" hizmetini sürdürebilecek

Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

THY'nin Tokyo'daki gastronomi etkinliğinde Türk mutfağı tanıtıldı

THY'nin Tokyo'daki gastronomi etkinliğinde Türk mutfağı tanıtıldı
Kuzey Kore, Japonya'nın iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebini reddetti

Kuzey Kore, Japonya'nın iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebini reddetti
Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı

Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet