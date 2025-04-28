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Dünya

Japonya'da üniversite öğrencisi, bir haftada iki kez Fuji Dağı'ndan kurtarıldı

Japonya'nın en yüksek noktası Fuji Dağı'ndan 22 Nisan'da helikopterle kurtarılan üniversite öğrencisi, 4 gün sonra unuttuğu telefonu için tekrar tırmandığı dağda rahatsızlanmasının ardından ikinci kez kurtarıldı.

Aynur Şeyma Asan  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Japonya'da üniversite öğrencisi, bir haftada iki kez Fuji Dağı'ndan kurtarıldı

Ankara

Kyodo ajansının haberine göre, 22 Nisan'da Fuji Dağı'nda mahsur kalan 27 yaşındaki Çinli üniversite öğrencisi, zirveden helikopterle kurtarıldı.

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Polis, yaptığı açıklamada, öğrencinin kurtarıldığı sırada telefonunu ve diğer eşyalarını dağın zirvesinde unuttuğu gerekçesiyle 26 Nisan'da tekrar Fuji Dağı'na tırmandığını belirtti.

İkinci tırmanışı sırasında rahatsızlanan üniversite öğrencisinin deniz seviyesinden 3 bini aşkın metre yükseklikte bulunduğunu ifade eden polis, bir hafta içinde 2 kez Fuji Dağı'ndan kurtarılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

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