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Dünya

İzlanda'daki yanardağ son bir yılda yedinci kez patladı

İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağın bu yıl 7. defa patladığı bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
İzlanda'daki yanardağ son bir yılda yedinci kez patladı

Grindavik

İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamada, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağda dün yeniden patlama yaşandığı belirtildi.

Şiddeti Ağustos'takinden daha düşük olan patlamanın ardından yanardağ etrafında 3 kilometre uzunlukta bir çatlağın oluştuğu kaydedilen açıklamada, olayın havayolları için tehdit oluşturmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, Grindavik kenti de dahil bazı bölgelerdeki gaz emisyonları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, bölgedeki yaklaşık 50 konut sakini tahliye edildi.

Söz konusu patlamanın bir sene içinde bölgedeki 7. volkanik faaliyet olduğu belirtiliyor.

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