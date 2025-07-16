İzlanda'da iki yılda dokuzuncu volkanik patlama yaşandı
İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası’nda, Sundhnukagigar kraterlerinde yeni bir volkanik patlama meydana geldi. Bu patlama, Aralık 2023'ten bu yana ülkede kaydedilen dokuzuncu volkanik faaliyet oldu.
Reykjavik
İzlanda Meteoroloji Enstitüsünden jeofizikçi Benedikt Ofeigsson, patlamanın büyük çaplı olmadığını ve yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir yarıktan lav püskürdüğünü belirtti.
Patlamanın hava trafiğini etkilemediği bildirildi ancak yetkililer, bölgedeki hava kalitesi konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu.
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