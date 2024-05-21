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Dünya

İtalya'nın Campi Flegrei bölgesinde üst üste yaşanan depremler endişeye yol açtı

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarında volkanik bir bölge olan Campi Flegrei'de dün akşam peş peşe kaydedilen depremler, endişeye neden oldu.

Barış Seçkin  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
İtalya'nın Campi Flegrei bölgesinde üst üste yaşanan depremler endişeye yol açtı

Roma

İtalyan basınında yer alan haberlerde, dün akşam 19.51 ile 23.00 saatleri arasında Campi Flegrei'de yaşanan 160 kadar irili ufaklı sarsıntının, bölge halkında endişeye neden olduğu belirtildi.

Peş peşe yaşanan depremlerden en büyüğünün 4,4 şiddetinde olduğu ve bunun son 40 yıldır kaydedilen en şiddetli sarsıntı olduğu kaydedildi.

Depremlerde can ve mal kaybı olmazken, bazı binalarda çatlakların oluştuğu ve bazı binaların dış cephelerinden parçaların döküldüğü ifade edildi.

Depremlerin merkez üssü Pozzuoli'de ilk ve orta dereceli okullarda da eğitime bugün ihtiyaten ara verildiği aktarıldı.

Sarsıntılar sebebiyle bölge halkının bir kısmı geceyi evde geçirirken, Pozzuoli'deki kadın cezaevi de tedbiren tahliye edildi. Buradaki 140 mahkumun başka cezaevlerine nakledildiği bildirildi.

Bölgedeki sarsıntılar nedeniyle 18 apartmanın da boşaltıldığı belirtildi.

Bu arada, Başbakan Giorgia Meloni de yarın ilgili bakanlar ve bürokratlarla acil bir toplantı yapacak.

Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci de toplantıda bölgeye dair olası ek müdahaleler ile halihazırda uygulanmakta olan müdahalelerinin masaya yatıracağı bilgisini verdi.

Meloni hükümeti, Campi Flegrei için geçen yıl toplu tahliyeye yönelik acil durum planlarını da güncellemişti.

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