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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İtalya'da yaşayan Ukraynalılar, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik tavrını protesto etti

İtalya'da yaşayan Ukraynalılar ve Ukrayna destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın 28 Şubat’ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik tavrını protesto etmek ve ülkeleri için adil barış talebinde bulunmak için meydanlara indi.

Barış Seçkin  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
İtalya'da yaşayan Ukraynalılar, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik tavrını protesto etti

Roma

Başkent Roma'daki Apostoli Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişinin gösterisi, Ukrayna, İtalya ve Avrupa Birliği (AB) marşlarının çalınmasıyla başladı.

Gösteride yapılan konuşmalarda Ukraynalılar, Trump ile Zelenskiy arasında geçen tartışmaya işaret ederek, cuma günü izledikleri görüntülerin Kremlin'den değil en önemli müttefikleri ABD’nin başkentinden gelmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Göstericiler, İtalya’ya Ukrayna’ya verdikleri destekten ötürü teşekkür ederken, ülkeleri için adil bir barış istediklerini kaydetti.

Ukrayna ve AB bayraklarının açıldığı gösteride bazı protestocular, Rusya'nın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "saldırgan" olduğunu belirten dövizler açtı.

Roma'daki gösteriye İtalyan parlamentosunda temsil edilen muhalefet bloğunda yer alan bazı siyasi partiler de destek verdi.

Bu arada, Milano ve Torino gibi kentlerde de çok sayıda Ukraynalı ülkelerine destek amaçlı gösterilerde bir araya geldi.

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