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Dünya

İtalya'da şiddetli fırtına ve kuvvetli yağış, çığ, sel ve su baskınlarına neden oldu

İtalya genelinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kuvvetli yağışlar, çığ, sel ve su baskınlarına yol açtı.

Barış Seçkin  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
İtalya'da şiddetli fırtına ve kuvvetli yağış, çığ, sel ve su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Pablo Esparza/AA

Roma

İtalyan basınında yer alan haberlerde, ülkeyi son günlerde etkisi altına alan şiddetli fırtına ve aşırı yağışların hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Valle d'Aosta bölgesi içinde kalan Alp Dağları'nın yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe sahip Monte Rosa tepesinde fırtına nedeniyle çığ düştüğü ve o sırada tepeye tırmanışta olan bazı dağcıların çığ altında kalmasından endişe edildiği aktarıldı. Basın yayın organları, 8 dağcının çığdan etkilenmiş, bazılarının da yaralanmış olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, yine Alp Dağları'nın en yüksek noktası Mont Blanc'a tırmanan 4 dağcının hafta sonu çıkan fırtınada kaybolduğu, 2'si Koreli, 2’si İtalyan olan kayıp dağcıları arama çalışmalarının sürdüğü basına yansıdı.

Toskana ve Lombardiya bölgelerinde fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde sel ve taşkınların yaşandığı, yapıların çatısının uçtuğu, ağaçların devrildiği ifade edildi.

Başkent Roma'da dün gece ve sabah saatlerindeki kuvvetli yağış, bazı noktalarda su baskınlarına yol açtı.



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