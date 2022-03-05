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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İtalya'da Rus milyarder Mordaşov'un 65 milyon avroluk yatına el konuldu

İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yata el koydu.

Barış Seçkin   | 05.03.2022
İtalya'da Rus milyarder Mordaşov'un 65 milyon avroluk yatına el konuldu

Roma

İtalyan basınında çıkan haberlerde, AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder iş adamı Mordaşov'un, Imperia'da demirli 65 milyon avro değerindeki "Lady M" isimli lüks yatına İtalyan mali polis ekiplerince el konulduğu belirtildi.

2021 sonu itibarıyla tahmini 23 milyar dolar civarında kişisel serveti bulunan Mordaşov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilindiği ifade edildi.

Mordaşov'un yatına, İtalyan mali polisinin el koyduğu haberlerini, İtalya Başbakanlığı kaynakları da teyit etti.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da akşam saatlerinde bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığı açıklamada, "İtalya, ilerleyen saatlerde Rus oligarklara ait yaklaşık 140 milyon avroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

İtalya Maliye ve Ekonomi Bakanlığından gün içinde yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın, Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına yönelik saldırganlığı dolayısıyla AB tarafından kabul edilen mali yaptırımların uygulanmaya başlanacağı belirtilmişti.

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