İtalya'da öğrenciler Filistinlilere yönelik soykırımın durması ve iklim için yürüdü
İtalya'da öğrenciler, "Gelecek İçin Cumalar (Fridays for Future)" etkinlikleri çerçevesinde hem İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımına karşı çıkmak hem de çevre ve iklim için yürüyüş düzenledi.
Roma
Ülkenin kuzeyindeki ikinci büyük kent Milano’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşe çevreci aktivist Greta Thunberg öncülük etti.
Öğrenciler, Filistin bayrakları ve "Soykırım Durdurulsun", "Ekolojik Kıyım Dursun" yazılı dövizler taşırken sık sık "Özgür Filistin" sloganları attı. Yürüyüş sırasında bazı öğrenciler de meşaleler yaktı.
Greta Thunberg, gösteride yaptığı konuşmada, sessiz kalmanın suç ortaklığı olduğunu belirterek, "Özgür bir Filistin için, tüm dünyada sömürgecilik ve baskının sona ermesi için mücadele etmiyorsanız kendinize iklim aktivisti diyemezsiniz. Bugün tüm sömürgeleştirilmiş ve dışlanmış insanların acılarını görmezden gelirseniz iklim adaleti için mücadele ettiğinizi iddia edemezsiniz." dedi.
Thunberg daha sonra göstericilerle beraber "Özgür Filistin" sloganları attı.
Öğrenciler, yürüyüşte İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo’ya karşı bildiriler de dağıttı.
Yürüyüşte güvenlik güçleri geniş önlemler aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.