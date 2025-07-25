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Antalya’nın Aksu ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı -VTR-
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Dünya

İtalya’nın Sicilya Adası’nda orman yangınları sürüyor

İtalya’nın Sicilya Adası’nda önceki gün Palermo kenti yakınlarındaki yangının ardından bu gece saatlerinde de Partinico ile San Giuseppe Jato beldeleri arasında orman yangını çıktı.

Barış Seçkin  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
İtalya’nın Sicilya Adası’nda orman yangınları sürüyor Fotoğraf: Alberto Lo Bianco/AA

Roma

Ülkenin güneyindeki Sicilya Adası’nda Palermo kenti yakınlarındaki Pioppo’da dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınının bugün de devam ettiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin geceden beri söndürmek için müdahale ettiği yangın, zaman zaman çevredeki yerleşim yerlerini de tehdit edecek duruma geldi.

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Yangından bazı ekili tarım arazilerinin de etkilendiği gözlendi.

İtalya'nın güneyindeki Ciro Marino beldesinin çevresinde çıkan orman yangını sebebiyle bir tatil köyündeki 180 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

İtalyan TGCOM24 sitesinin haberine göre, "Volvito" isimli tatil köyü çevresindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra büyük bir yangın çıktı.

Yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayılması dolayısıyla tatil köyündeki 180 kişi bölgeden tahliye edildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, çevreden geçen bazı kara yollarının bir bölümü trafiğe kapatıldı, bazı tren seferleri de geçici olarak durduruldu.

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