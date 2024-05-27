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Almanya’nın başkenti Berlin’de Alexander Meydanı’nda Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İtalya'da muhalefet partisi M5S, Temsilciler Meclisi'ne Filistin'in tanınması için önerge verdi

İtalya'da muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketinin (M5S) parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne Filistin'in devlet olarak resmen tanınması için önerge verdiği bildirildi.

Barış Seçkin  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
İtalya'da muhalefet partisi M5S, Temsilciler Meclisi'ne Filistin'in tanınması için önerge verdi

Roma

İtalyan ANSA ajansının parti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, eski Başbakan Giuseppe Conte’nin liderliğindeki muhalefet partilerinden M5S grubu, Temsilciler Meclisi'nde Giorgia Meloni'nin başında olduğu sağ koalisyon iktidarına Filistin'i devlet olarak tanıma çağrısı yapan önerge sundu.

Önergede ayrıca 10 Mayıs’ta Birleşmiş Milletlerde (BM) yapılan Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısına ilişkin oylamada İtalya'nın "çekimser" kalmasının kınandığı da belirtildi.

Conte: "İsrail hükümetinin çılgınlığını durduralım"

M5S lideri Conte, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş en az 40 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarına da tepki gösterdi.

Conte, "Halen siviller, kadınlar, çocuklar katlediliyor. Mülteci kampının çadırları yakıldı. Avrupa nasıl tepki veriyor? Peki Meloni hükümeti çekimser kalmaya devam edecek mi? Kafayı diğer tarafa çevirerek tarihimize utanç dolu bir sayfa yazıyoruz. Netanyahu’nun İsrail hükümetinin çılgınlığını durduralım." ifadelerini kullandı.

Conte daha önce de farklı vesilelerle Meloni hükümetinin Filistin politikasını sert şekilde eleştirmişti.

Savunma Bakanı Crosetto: "Bu artık haklı gösterilemez"

Savunma Bakanı Guido Crosetto da SKYTG24 kanalına verdiği demeçte, Refah'taki son hava saldırısına atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"İsrail'in, çocuklarını ve torunlarını etkileyecek nefret tohumları ektiği izlenimini ediniyorum. Hamas başka, Filistin halkı başka. İkisini ayırt etmeleri gerekirdi. İsrail'in Hamas'la sorununu çözmesi gerektiğine inanıyoruz. Refah konusunda tüm devletler, İsrail’in durması gerektiği konusunda mutabıktı. Bizi dinlemediler. Şimdi umutsuzca duruma bakıyoruz. Hamas'la ilgisi olmayan masum erkek, kadın ve çocukların hakları dikkate alınmadan Filistin halkının sıkıştırıldığı, giderek güçleşen bir durumla karşı karşıyayız. Bu artık haklı gösterilemez."

Meloni hükümeti adına Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 25 Mayıs'ta Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüşmesinin ardından Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) mali desteğini yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

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