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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 692 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 692 artarak 49 bin 261'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 21.11.2020
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 692 kişi hayatını kaybetti

Roma

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 692 artarak 49 bin 261'e yükseldi.


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Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 34 bin 767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının ülkede resmen başladığı gün kabul edilen 21 Şubat'tan bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 380 bin 531'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 791 bin 746'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 758'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 692 artarak, 49 bin 261'e çıktı. Ülkede son 12 gündür, günlük ölü sayısı 500'ün üzerinde kaydediliyor.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 502 artarak, 539 bin 524 oldu.

"Ocak ayında ülkede büyük aşı kampanyası başlayacak"

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İtalyan Eczacılar Birliği Kongresinde yaptığı konuşmada, salgının ikinci dalgasında yayılmanın "baş döndürücü" şekilde artmasının ardından aldıkları tedbirlerin ilk işaretlerini görmeye başladıklarını söyledi.

Speranza, virüs bulaşma katsayısı Rt'nin düşüşe geçtiğini belirterek, "Sağlık hizmetleri üzerindeki baskı çok güçlü. Rt düşüyor ancak hala 1'in altına inmedi ancak o zaman daha önemli sonuçları görmüş olacağız." dedi.

İtalya'ya ilk Kovid-19 aşılarının ocakta geleceğine işaret eden Bakan Speranza, "Ülkede, muhtemelen daha önce eşi benzeri görülmemiş bir Kovid-19 aşılama kampanyası olacak ve her alandan herkesin tüm enerjisini vermesi ve olağanüstü uğraş göstermesi gerekiyor." diye konuştu.

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