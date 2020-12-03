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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi

İtalya'da son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınının başından beri günlük en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

Barış Seçkin   | 03.12.2020
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi Fotoğraf: Carlo Bressan/AA

Roma

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 bin 225 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 664 bin 829 oldu.

Aktif hasta sayısı 759 bin 982, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 597 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 993 artarak 58 bin 38'e çıktı. Böylece salgının başından bu yana günlük en yüksek ölü sayısına ulaşıldı. Salgının ilk dalgasında 27 Mart’ta 969 ölüm rapor edilmişti.

İyileşenlerin sayısı ise 23 bin 474 artarak 846 bin 809 oldu.

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte'nin bu akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyerek, ülkede Noel ve yılbaşında uygulanacak Kovid-19 tedbirlerini açıklaması bekleniyor.

İtalyan hükümeti, salgının ikinci dalgasıyla ilk dalgadaki topyekun kapanma yerine 3 aşamalı risk ve ona uygun tedbir stratejisini 4 Kasım'da yürürlüğe koymuştu. Bu tedbirler sayesinde son haftalarda yeni vaka sayılarında düşüş gözlenmeye başlamıştı. 

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