ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Askeri Üssü'nde açıklamalarda bulunuyor.
Dünya

İtalya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İtalya'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Barış Seçkin  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
İtalya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Valeria Ferraro/AA

Roma

Ülke genelinde soğuk ve şiddetli yağışlı olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye devam ediyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, dün akşam saatlerinde başkent Roma yakınlarındaki Formello beldesinde bir tepe yamacında bulunan bir apartman, şiddetli yağışların neticesinde oluşan heyelandan etkilendi.

Söz konusu apartmandaki 58 yaşındaki bir erkek, heyelan nedeniyle bina üzerine düşen kayanın altında kalarak can verdi. Olayda 2 kişi de yaralandı.

Bu arada aşırı yağışlar, ülkenin güneyinde Calabria Bölgesi'ndeki Cosenza vilayetinden geçen Busento ve Crati nehirlerinin yer yer taşmasına ve bu nehirlerin çevresindeki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına yol açtı.

Sel nedeniyle bazı noktalarda mahsur kalan vatandaşları da itfaiye kurtardı.

Diğer yandan, İtalya Sivil Savunma Birimi de yarın için ülkenin orta ve güneyindeki bölgelere yönelik en yüksek ikinci alarm seviyesi olan "turuncu" kodlu uyarı yaparak, söz konusu yerlerdeki vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

