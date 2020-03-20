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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4032'ye yükseldi.

Barış Seçkin   | 20.03.2020
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi

Roma

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4032'ye yükseldi.

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