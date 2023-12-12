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Dünya

İtalya'da bir belediye başkanının Müslümanların ibadet ettiği yerleri kapatması tepki çekti

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Gorizia kentine bağlı Monfalcone ilçesinin belediye başkanı Anna Maria Cisint'in kentteki Müslüman toplumunun ibadetlerini gerçekleştirdiği yerleri kapatma kararları alması tepki çekti.

Barış Seçkin  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
İtalya'da bir belediye başkanının Müslümanların ibadet ettiği yerleri kapatması tepki çekti

Roma

Askeri ve sivil gemilerin yapıldığı önemli tersanelere sahip olması sebebiyle çok sayıda yabancı işçinin de çalıştığı Monfalcone ilçesi, Müslümanların ibadet özgürlüğünün engellendiği tartışmalarıyla gündeme geldi.

Yerel II Piccolo gazetesinin haberine göre, iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nden Monfalcone Belediye Başkanı Cisint, kasım ortasında Müslüman toplumunun vakit namazlarını ve cuma namazlarını kıldığı iki kültür merkezini kapatmasının ardından son olarak eski bir süpermarketin bulunduğu alanda namazlarını kılmak isteyen Müslümanlara, söz konusu yeri süresiz şekilde inşaat alanı ilan ederek izin vermedi.

Cisint'in bu kararları, Monfalcone'de yaşayan çoğunluğu Bangladeşli olan Müslüman toplumunun yanı sıra sol tandanslı muhalefet partilerinin de tepki göstermesine yol açtı.

Monfalcone'nin içinde yer aldığı Friuli-Venezia Giulia Bölgesel Meclisi'nin Açık Sol Partili üyesi Furio Honsell, Cisint’in bu adımlarının İtalyan anayasasının temel haklara ilişkin maddelerini ihlal ettiğini belirtti.

Ulusal çapta yayın yapan La Repubblica gazetesi de konuyu "İslam karşıtı belediye başkanı, ibadet etmeyi yasaklıyor. Rahipler ve imamlar ibadet özgürlüğü için bir arada" başlığıyla duyurdu.

Katolik cemaati rahiplerinden Flavio Zanetti ve Paolo Zuttion ise "İbadet özgürlüğü saygı duyulması gereken bir değerdir." açıklamasını yaparak, Başkan Cisint'e herkesin ibadet hakkı olduğu hatırlatmasında bulundu.

Monfalcone'deki imamlardan Abdel Majid Kinani, belediye başkanı Cisint’in bu kararları sonrasında İtalya’daki Müslümanları 23 Aralık'ta ibadet özgürlüğüne sahip çıkmak için barışçıl gösteri yapmaya çağırdı.

Gazetenin haberinde görüşlerine yer verilen ana muhalefet konumundaki merkez soldaki Demokratik Parti'nin (PD) göçmen işlerinden sorumlu üyesi Pier Francesco Majorino da Cisint'in yapılmaması gerekeni yaptığını dile getirerek, Bangladeşlilere suçlu muamelesi yapmaya çalıştığını kaydetti.

Cisint ise yayınladığı görüntülü mesajda, sol tandanslı basının kendisine saldırdığını, "Müslümanların ibadet etmesine yasak getirmek istediği gibi bir söylemi olmadığını, sadece cami olarak kullanılan yerlerin ruhsatının buna uygun olmadığı gerekçesiyle böyle bir karar aldığını" öne sürdü.

Cisint daha önce de tartışma konusu olmuştu

Monfalcone Belediye Başkanı Cisint, geçen yaz aylarında da beldelerinde yaşayan Müslüman kadınların "giyinik" şekilde denize girmesini eleştirerek, bunu "kabul edilemez" olarak nitelemişti. Cisint, bu sözleri sebebiyle protesto edilmişti.

Cisint'in bu çıkışı, o dönem de İtalya’da yaşayan Müslüman toplumunun tepkisini çekmiş, bazı turistik diğer İtalyan kentlerinin belediye başkanları "hoşgörülü olma" çağrısı yapmıştı.

Cisint, partisi Lig'in 3 Aralık'ta Floransa'da düzenlediği gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik Avrupa genelindeki aşırı sağ partileri bir araya getiren etkinliğinde de İslam karşıtı sert mesajlar vermişti.

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