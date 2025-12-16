Roma'da inşası yıllar alan metro hattında 2 durak daha hizmete açıldı
İtalya'nın başkenti Roma'da yapımı uzun yıllardır süren ve şehrin üçüncü metro hattı olan C hattında yer alan "Kolezyum" ve "Porta Metronia" durakları hizmete açıldı.
Roma
Başkentin doğusu ile kuzeybatısını birbirine bağlamak üzere inşasına 2000'li yılların başında başlanan ve bir kısmı 2013'te hizmete alınan metro hattı "C"de yapımı tamamlanan yeni istasyonlar peyderpey hizmete alınıyor.
Farklı gerekçelerle inşası geciken Kolezyum ve Porta Metronia duraklarının inşaatı, bu yıl tamamlanarak düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bugünkü açılış töreniyle "C" hattına, 7 yıl aradan sonra yeni duraklar eklendi.
Söz konusu metro istasyonlarında, bu 2 durağın inşası sırasında çıkarılan Antik Roma dönemine ait arkeolojik eserlerin sergilendiği alanlar da kurularak, bir "müze-istasyon" konsepti de oluşturuldu.
"Roma’nın doğu banliyölerini şehir merkezine bağlıyoruz"
Açılışı yapan Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, basın mensuplarıyla yeni açılan duraklar arasındaki ilk sefere katıldı.
Başkan Gualtieri, açılışta yaptığı konuşmada, Kolezyum durağından kentin diğer metro hattı “B”ye bağlantı olduğunu da belirterek, “Olağanüstü bir çalışma, bugünden itibaren Roma’nın doğu banliyölerini şehir merkezine bağlıyoruz.” dedi.
Metro inşaatı boyunca başkentin arkeolojik zenginliğiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Gualtieri, “Zorluk, olağanüstü arkeolojik miras eserlerinin mühendislik çalışmalarıyla bir arada var olmasını sağlamaktı. Bu gibi büyük projeler sayesinde asla bilemeyeceğimiz geçmişin katmanlarını da yeniden keşfediyoruz." diye konuştu.
Gualtieri, Porta Metronia durağındaki müzenin Şubat 2026'da açılacağı bilgisini de paylaştı.
Toplamda 20,7 kilometre uzunluğunda 24 duraklı planlanan Roma metrosunun "C" hattının inşası fon aşımları, bürokratik bazı engeller ve arkeolojik keşifler nedeniyle yavaş ilerliyor. "C" hattı aynı zamanda kentin sürücüsü ilk metro olma özelliğini taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.