BM'ye göre, Rusya ile savaşan Ukrayna'daki sivillerin durumu daha da dayanılmaz hale geldi
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya ile savaşan Ukrayna'daki sivillerin durumunun daha da dayanılmaz hale geldiğini, bu yıl sivil kayıplarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 daha fazla olduğunu bildirdi.
CENEVRE
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) Ukrayna ile ilgili toplantısında hitap etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Türk, "Sivillerin durumu daha da dayanılmaz hale geldi. Bu durum, BM İnsan Hakları Ofisinin bu yıl 1 Haziran-30 Kasım dönemini kapsayan son raporunda da doğrulanmaktadır." dedi.
Türk, savaşın bitirilmesi için barış görüşmelerinin devam ettiği bu süreçteki raporlamaların, savaşın yoğunlaştığını, daha fazla ölüm, hasar ile yıkıma neden olduğunu gösterdiğini söyledi.
"(Ukrayna'da) Bu yıl sivil kayıpları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 daha fazla." diyen Türk, bu durumun büyük ölçüde Rus ordusunun cephe hattı ve şehirlerde uzun menzilli füzeler ve insansız hava araçları kullanımını artırmasından kaynaklandığını dile getirdi.
Türk, yıl boyunca öldürülen ve yaralanan sivillerin büyük çoğunluğunun Ukrayna kontrolündeki topraklarda bulunduğuna işaret ederek, bu kişilerin yüzde 60'tan fazlasının cephe hattının yakınında olduğunu anlattı.
"İnsanlar uzun süre ısıtma, su ve toplu taşıma hizmetlerinden mahrum kalıyor"
Ukrayna genelinde enerji altyapısına yönelik saldırıların devam ettiğine işaret eden Türk, "İnsanlar, uzun süre ısıtma, su ve toplu taşıma hizmetlerinden mahrum kalıyor." dedi.
Türk, kış mevsiminde yaşanan elektrik kesintilerinin, aileler, yaşlılar ve engelliler için korkutucu bir çileye dönüştüğünü vurguladı.
Ukraynalı sivillerin durumunun daha da kötüleştiğini belirten Türk, Rusya'ya "savaşı durdurma, uluslararası hukuka saygı gösterme ve sivilleri koruma" çağrısını yineledi.
Türk, "(Ukrayna halkının) Silahların susturulmasına ihtiyaçları var. Onların BM Şartı, uluslararası hukuk ve BM Genel Kurul kararlarına uygun, insan haklarına dayalı bir barışa ihtiyaçları var." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.