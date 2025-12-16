Dolar
42.71
Euro
50.34
Altın
4,305.47
ETH/USDT
2,924.00
BTC/USDT
87,238.00
BIST 100
11,348.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

İtalya'da 200 milyon yıl öncesinden kaldığı düşünülen binlerce dinozor ayak izi keşfedildi

İtalya'nın kuzeyindeki Stelvio Ulusal Parkı'nda 200 milyon yıldan eski olduğu değerlendirilen binlerce dinozor ayak izine rastlandığı bildirildi.

Emirhan Demir  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
İtalya'da 200 milyon yıl öncesinden kaldığı düşünülen binlerce dinozor ayak izi keşfedildi Fotoğraf: Merdan Velhanov/AA

Ankara

İtalyan basınındaki haberlere göre, eylülde bir doğa fotoğrafçısının Stelvio Ulusal Parkı'nda yaptığı keşif, bugün düzenlenen basın toplantısında ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, parkta yer alan dik yükseltiler üzerinde binlerce dinozor ayak izi keşfedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yüzlerce metre boyunca devam eden bu izlerin 200 milyon yıldan öncesine dayandığı tahmin ediliyor.

Bulundukları yüksek rakıma rağmen iyi korunan bu kalıntılarda parmak ve pençe izlerinin de açıkça görüldüğü belirtildi.

Fotoğraflar üzerindeki ilk analizlere göre, izlerin Geç Triyas döneminde yaşayan uzun boyunlu ve küçük kafalı otçul "prosauropod" türü dinozorlara ait olabileceği ifade edildi.

İtalya'nın Milano kentindeki Doğal Tarih Müzesi ve Bergamo Üniversitesi de izlerin keşfedildiği bölgeyi, "Avrupa kıtasında Triyas çağına yönelik rastlanan en önemli fosil yatağı" olarak nitelendirdi.

Alana yürüyerek ulaşılamadığı için izlerin daha kapsamlı incelenmesinde insansız hava araçları ve uzaktan algılama teknolojileri kullanılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeşilayın Bağımlılık Danışmanlık Becerileri Eğitimi Sertifika Programı'na başvurular başladı
Sındırgı esnafı için konteyner ve prefabrik çarşı kurulumu devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze'de 247 gazeteci yaşananları resmetmeye çalışırken katledildi
Yurt genelinde bu hafta az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

Benzer haberler

İtalya'da 200 milyon yıl öncesinden kaldığı düşünülen binlerce dinozor ayak izi keşfedildi

İtalya'da 200 milyon yıl öncesinden kaldığı düşünülen binlerce dinozor ayak izi keşfedildi

Roma'daki tarihi Trevi Çeşmesi'ne biletli giriş sistemi getirilmesi yeniden gündemde

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze Şeridi'nde yeni sınırlar dayatılmasına karşı çıktı

AB: Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir

AB: Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İtalya'ya "Filistin Devleti'ni tanıyın" çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İtalya'ya "Filistin Devleti'ni tanıyın" çağrısı
BM Raportörü, Gazze'nin yeniden inşasının maliyetini İsrail ile destekçilerinin ödemesi gerektiğini söyledi

BM Raportörü, Gazze'nin yeniden inşasının maliyetini İsrail ile destekçilerinin ödemesi gerektiğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet