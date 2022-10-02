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Dünya

İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni'den sorunlara acil ve etkili yanıt verme sözü

25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Meloni, hükümete gelmeleri halinde ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlara acil ve etkili yanıtlar verme hazırlığında olduklarını söyledi.

Barış Seçkin   | 02.10.2022
İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni'den sorunlara acil ve etkili yanıt verme sözü

Roma

Meloni, İtalya Ziraatçiler Derneğinin (Coldiretti) Milano'da düzenlediği etkinliğe katıldı.

Seçimlerdeki zaferinin ardından ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katılan Meloni, ülkenin artan enerji maliyetleri olmak üzere karşılaştığı sorunlara işaret etti.

Meloni, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer ülkeyi yönetmek için göreve getirilirsek, ulusumuza acil ve etkili yanıtlar vermeyi planlıyoruz. İtalya'nın duruşu, ortak çözümler bulmak için ulusal çıkarlarını korumaya dönmekten başlamalıdır. Önümüzdeki aylarda bir şeyler değişecek. Bu, başkalarına olumsuz bir yaklaşıma sahip olma anlamına gelmiyor, aksine kendine olumlu yaklaşma anlamında."

Enerji fiyatlarındaki artışı, ülkenin öncelikli ve vatandaşları rahatsız eden sorunlarından biri olarak tanımlayan Meloni, bu konuya Avrupa çağında çözüm bulmak için karmaşık bir müzakere yürüten mevcut hükümetle yakın temas halinde olduğunu kaydetti.

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