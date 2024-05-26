Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,856.30
BTC/USDT
68,820.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İtalya, Ukrayna-Rusya savaşında gerilimin tırmanmamasından yana

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, müttefiklerin Rusya'daki askeri hedeflerin vurulmaması kararlarını geri çekmesini istemesi üzerine, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda gerilimi tırmandırmamaları gerektiğini söyledi.

Barış Seçkin  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
İtalya, Ukrayna-Rusya savaşında gerilimin tırmanmamasından yana

Roma

Jens Stoltenberg'in "The Economist" dergisine verdiği demeçte, "Ukrayna'ya silah sağlayan müttefik ülkelerden, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesini istemesi", İtalya'da hem iktidar hem de muhalefet çevrelerinden tepkilere yol açtı.

Kısa süre önce rahatsızlık geçiren ve kaldırıldığı hastaneden dün taburcu edilen Savunma Bakanı Crosetto, bugün La Stampa gazetesine verdiği röportajda, Stoltenberg'in sözlerini şöyle değerlendirdi:

"Şu anda zaten dramatik olan gerilimi daha da artırmanın yanlış olduğuna inanıyorum. Ukrayna’nın kendisini savunmasına yardımcı olmalıyız çünkü eğer yardım etmezseniz, Üçüncü Dünya Savaşı gerçekten çıkacak. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'yı fethederse Üçüncü Dünya Savaşı neredeyse otomatik olarak başlayacaktır. Ukrayna'ya yapılan yardım bu savaşın başlamasını engellemeye yöneliktir. Ancak bu yardım, acil bir ateşkes sağlanması ve bir barış masasının başlatılması olasılığını açık bırakacak şekilde yapılmalıdır."

Crosetto, daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Ukrayna'ya NATO askeri gönderme konusunu gündeme getirdiğini hatırlatarak, "Bir NATO Genel Sekreteri'nin ya da bir ülkenin diğerleri adına da karar alması söz konusu değil." yorumunu yaptı.

Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Stoltenberg'in dile getirdiği bu husus üzerinde uzlaşıp uzlaşmayacağı konusunda çekincesi olup olmadığı sorulan Crosetto, "Bu mümkün değil. Almanya’nın anayasası, İtalya'nınki ile aynı. Biz saldıramayız. Sadece kendimizi savunabiliriz." yanıtını verdi.

Salvini: "(Stoltenberg) Ya özür dilemeli ya sözlerini düzeltmeli ya da istifa etmeli"

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinin lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de Stoltenberg’in çıkışına tepki gösterdi.

Kendisinin ve partisinin Rusya ile yakın ilişkileri her dönem tartışma konusu olan Salvini, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Saldırıya uğrayan Ukrayna'yı savunmalıyız ve bunu ilk andan itibaren yapıyoruz ancak kimseye karşı savaşta değiliz. Çocuklarıma Üçüncü Dünya Savaşı'nı bırakmak istemiyorum. Bu nedenle NATO, Rusya'da öldürmeye zorlayamaz ya da hiç kimse, bizi İtalyan askerlerini Ukrayna'ya savaşmaya göndermeye zorlayamaz. Bu beyefendi (Stoltenberg) ya özür dilemeli ya sözlerini düzeltmeli ya da istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) lideri Giuseppe Conte de NATO Genel Sekreteri'nin sözlerinin askeri gerginliğin daha da artmasına işaret ettiğini belirterek, Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinde olduklarını ve buna "hayır" dediklerini söyledi.

Bu arada, Başbakan Meloni de bugün Rai3 kanalına yaptığı açıklamada, temkinli olma çağrısı yaparak, "Stoltenberg’in neden böyle bir şey söylediğini bilmiyorum. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. NATO'nun barışa ulaşması için Ukrayna’ya desteğini sürdürmesi önemlidir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde zirveyi Bafra ve Samsun pideleri paylaştı
SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu
Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu
Konya için kuvvetli sağanak uyarısı
Türkiye, Via Carpathia Otoyol Projesi'nde işbirliğine hazır

Benzer haberler

İtalya, Ukrayna-Rusya savaşında gerilimin tırmanmamasından yana

İtalya, Ukrayna-Rusya savaşında gerilimin tırmanmamasından yana

Eski İtalyan milletvekili, Temsilciler Meclisi'nin balkonuna Filistin bayrakları astı

GÖRÜŞ - Putin'in Çin ziyareti: Doğu ittifakı güçleniyor mu?

İtalya'nın Campi Flegrei bölgesinde üst üste yaşanan depremler endişeye yol açtı

İtalya'nın Campi Flegrei bölgesinde üst üste yaşanan depremler endişeye yol açtı
İtalya'da taksiciler greve gitti

İtalya'da taksiciler greve gitti
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik ile pizzayı buluşturdu

Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik ile pizzayı buluşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet