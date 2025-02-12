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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İtalya, kanser hastası 14 Filistinli çocuğun tedavisini üstlendi

İtalya'nın, Gazze'de bulunan kanser hastası 14 Filistinli çocuğu tedavi edeceği bildirildi.

Barış Seçkin  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
İtalya, kanser hastası 14 Filistinli çocuğun tedavisini üstlendi Fotoğraf: Moiz Salhi/AA

Roma

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkına yönelik insani yardım programı çerçevesinde Gazze'deki 14 Filistinli çocuğun aileleriyle talya'ya gelmek üzere Refah'tan Mısır'a geçtiği belirtildi.

Açıklamada, çocukların ve ailelerin, Kahire'deki İtalyan Hastanesine nakledildikleri ve gerekli sağlık kontrolünden geçirildikleri ifade edildi.

Filistinli çocukların, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait uçakla yarın İtalya'nın başkenti Roma'ya getirileceği aktarıldı.

Açıklamada, çocukların, İtalya genelindeki farklı şehirlerdeki hastanelerde tedavi edileceği bilgisi paylaşıldı.

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