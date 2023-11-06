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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İtalya, Gazze'de sivillerin insani koridorlardan geçmesi için aralar verilmesinden yana

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'de sivillerin insani koridorlardan geçmesine olanak sağlamak için aralar verilmesinden yana olduklarını söyledi.

Barış Seçkin  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
İtalya, Gazze'de sivillerin insani koridorlardan geçmesi için aralar verilmesinden yana

Roma

Tajani, katıldığı bir televizyon programında, İsrail-Filistin çatışmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tajani, "İsrail'den sadece terör merkezleri ile füzelerin atıldığı yerleri vurmasını ve sivil halka savaşın dışında kalma imkanı vermesini kuvvetli bir şekilde talep ettik. Ne yazık ki bu her zaman olmuyor ve çok fazla sivil kayıp var. Sivillerin, insani koridorlardan geçmesine izin vermek için aralardan yanayız." ifadelerini kullandı.

Tajani, Lübnan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan bin kişilik İtalyan birliği için herhangi bir tehlikenin olmadığını da söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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