Dolar
38.01
Euro
41.29
Altın
3,031.77
ETH/USDT
1,974.20
BTC/USDT
84,182.00
BIST 100
9,739.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya Başbakanı Meloni: Zirvede kabul edilen sonuçlar, Ukrayna'ya desteği teyit ediyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonuçlarının Ukrayna'ya desteği teyit ettiğini, öte yandan ABD'nin barış çabaları ile İtalya'nın adil ve kalıcı barış talebini desteklediğini söyledi.

Barış Seçkin  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
İtalya Başbakanı Meloni: Zirvede kabul edilen sonuçlar, Ukrayna'ya desteği teyit ediyor

Roma

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'ne katılan Meloni, basına değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Meloni, "Zirvede kabul edilen sonuçlar, Ukrayna'ya desteği teyit ediyor, ABD'nin çabalarını ve İtalya'nın adil ve kalıcı bir barış talebini destekliyor." dedi.

Ukrayna'da barışa yönelik "güvenlik garantileri" hususunun büyük bir tartışma konusu olduğunu dile getiren Meloni, NATO'nun 5. maddesinin üye olmadan da Ukrayna'yı kapsaması fikrini yineleyerek, "Rusya'nın Ukrayna'yı tekrar işgal etme niyeti yoksa, sadece savunma amaçlı güvenlik garantilerine neden karşı çıksın?" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in savaşa hazırlıklı olunması gerektiğine dair açıklamalarına atıfta bulunan Meloni, şöyle konuştu:

"Ben, yapılan açıklamalar konusunda biraz daha temkinli olunmasını tavsiye ediyorum. Ben zaten güvenlik meselesinin sadece silahlanmayla ilgili olmadığını söyledim. Günümüzde, güvenlik alanı son derece geniş bir kavram haline geldi. Görüşmemizde von der Leyen ile güvenlik ve savunmadan ne anladığımı konuştum. Ayırdığımız kaynakların sınır güvenliği, siber güvenlik, stratejik altyapılar ve ham maddeler için kullanılacağından emin olmak istiyorum."

İtalya'nın, AB üyesi olmayan Arnavutluk ile Kasım 2023'te yaptığı, düzensiz göçmenleri bu ülkede işleme tabi tutarak göçü caydırmayı amaçlayan protokole de atıfta bulunan Meloni, "AB Zirvesi sonuçlarında, von der Leyen'in göçle ilgili son mektubuna atıf var. Bu mektup, güçlü bir şekilde desteklediğimiz yeni geri gönderme yönetmeliğine işaret ediyor. Bu düzenleme, sığınma başvurularının incelenmesi için üçüncü ülkelerde merkezler oluşturulmasını öngörüyor. Bu, Arnavutluk-İtalya protokolüyle başlattığımız bir uygulama." yorumunu yaptı.

Meloni, ayrıca bu konuyla bağlantılı "güvenli ülke" kavramına ilişkin çözümün gündeme getirilmesi talebinin olduğunu belirterek, "Son haftalarda tartıştığımız birçok sorunu çözecek olan Avrupa çapında bir güvenli ülkeler listesinin hazırlanması taahhüdü de bulunuyor." ifadesini kullandı.

Bu arada Meloni, Beyaz Saray'a ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye gideceğini ancak henüz tarihin belli olmadığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor
Arazi toplulaştırma ve sınır belirleme kararları Resmi Gazete'de
Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyede
Türkiye ve dünya gündemi
Siirt'teki "ışık hadisesi" olumsuz hava koşulları nedeniyle izlenemedi

Benzer haberler

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

AB liderleri Avrupa'nın savunma ve rekabet gücünü artırma gerekliliğini vurguladı

İtalya Başbakanı Meloni: Zirvede kabul edilen sonuçlar, Ukrayna'ya desteği teyit ediyor

AB, ABD tarifelerine misillemeyi erteledi

AB, ABD tarifelerine misillemeyi erteledi
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’da ateşkesin gerçekleşmesi çağrısında bulundu

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’da ateşkesin gerçekleşmesi çağrısında bulundu
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta arttı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet