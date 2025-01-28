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Dünya

İtalya Başbakanı Meloni hakkında Libyalı zanlının serbest bırakılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İtalya Başbakanı Meloni, UCM tarafından aranan Libyalı üst düzey bir polis memurunun İtalya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılıp ülkesine gönderilmesi nedeniyle savcılığın kendisi hakkında adli soruşturma başlattığını belirtti.

Barış Seçkin  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
İtalya Başbakanı Meloni hakkında Libyalı zanlının serbest bırakılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Roma

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan Libyalı üst düzey bir polis memurunun İtalya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılıp ülkesine gönderilmesi nedeniyle savcılığın kendisi hakkında adli soruşturma başlattığını belirtti.

Meloni, sosyal medya platformlarından yaptığı video paylaşımında, bugün eline geçen cumhuriyet savcısı Francesco Lo Voi imzalı soruşturma bildirimi kağıdını göstererek, Libyalı Najeem Osema Almasri Habish'in geçen hafta serbest bırakılması ve ülkesine gönderilmesiyle ilgili suça yardım ve yataklık ile kamu kaynaklarını kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma bildirimi aldığını açıkladı.

Başbakan Meloni, "Bana şantaj yapılamaz. Beni korkutamazsınız. Özellikle milletin güvenliği söz konusu olduğunda İtalyanları savunma yolunda devam etmek niyetindeyim." dedi.

Meloni, Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve istihbarattan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano'ya da benzer soruşturma bildirimi geldiğini söyledi.

Başbakan Meloni, bu soruşturmanın eski başbakanlardan Romano Prodi'ye çok yakın solcu bir politikacı olarak tanımladığı Ligi Ligotti'nin yaptığı şikayet üzerine başlatıldığını vurguladı.

Meloni'nin paylaşımı, ülkede bir numaralı gündem maddesi oldu.

Başbakan Meloni'ye, iktidar ortaklarından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Forza Italia Partisi lideri Antonio Tajani'den ve Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı, Lig Partisi lideri Matteo Salvini'den destek ve dayanışma mesajı geldi.

Bu arada, hakkında soruşturma açılsa da Başbakan Meloni'nin yasalar gereği şu an için istifa etme zorunluluğu bulunmuyor.

"Almasri hadisesi"

Libya'da 2015 yılında Mitiga Cezaevi'nde yaşanan olayların şüphelisi olarak hakkında UCM'nin yakalama emri bulunan Libyalı üst düzey polis memuru Najeem Osema Almasri Habish, 18 Ocak'ta İtalya'nın Torino kentinde gözaltına alınmıştı.

Bu sırada Roma Temyiz Mahkemesi, Habish'in UCM ile İtalya Adalet Bakanlığı arasında gerekli iletişim kurulmadan gözaltına alındığı gerekçesiyle hakkında başka suçlama olmadığı için serbest bırakılmasını istemişti. Habish, 22 Ocak'ta serbest bırakılmış ve ardından İtalyan devletine ait uçakla Libya'nın başkenti Trablus'a gönderilmişti.

UCM, Habish'in serbest bırakılıp ülkesine gönderilmesiyle ilgili kendilerine danışılmadığını belirterek, İtalya'dan açıklama istemişti. İtalya'da sol muhalefet de hükümetin bu kararına tepki göstermişti.

Başbakan Meloni ve İçişleri Bakanı Piantedosi, konuyla alakalı daha önce yaptıkları açıklamalarda, hükümetin, Habish'i tehlikeli bir kişi olması sebebiyle acil güvenlik gerekçesiyle bir an önce ülke dışında çıkarma kararı alıp uyguladığını söylemişti.

Konu, kamuoyunda "Almasri hadisesi" olarak biliniyordu.

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