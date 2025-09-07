Dolar
logo
Basketbol, Dünyadan Spor

EuroBasket 2025'te Slovenya çeyrek finale yükseldi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Slovenya, İtalya'yı 84-77 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Emre Doğan  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
EuroBasket 2025'te Slovenya çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

Riga

Slovenya, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.

EuroBasket 2025'te Almanya-Slovenya müsabakası, 10 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşmada 42 sayı kaydeden Slovenya'nın yıldız oyuncusu Luka Doncic, galibiyette başrol oynadı.

Doncic, Avrupa Şampiyonası'nda son 30 yılda Dirk Nowitzki ve Pau Gasol'un ardından bir maçta 40 ve üzeri sayı ile 10 ve üzeri ribaunt üreten 3. oyuncu oldu.

