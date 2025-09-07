EuroBasket 2025'te Slovenya çeyrek finale yükseldi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Slovenya, İtalya'yı 84-77 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Riga
Slovenya, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
EuroBasket 2025'te Almanya-Slovenya müsabakası, 10 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşmada 42 sayı kaydeden Slovenya'nın yıldız oyuncusu Luka Doncic, galibiyette başrol oynadı.
Doncic, Avrupa Şampiyonası'nda son 30 yılda Dirk Nowitzki ve Pau Gasol'un ardından bir maçta 40 ve üzeri sayı ile 10 ve üzeri ribaunt üreten 3. oyuncu oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.