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Dünya

İtalya, ABD ile Avrupa arasında gümrük vergileri konusunda köprü görevi üstlenmeye kararlı

İtalya Başbakan Yardımcısı Tajani, gümrük vergileri konusunda İtalya olarak ABD ile Avrupa arasında bir köprü görevi üstlenmeye kararlı olduklarını, ama ABD'nin vergiler üzerinde ısrar etmesi halinde buna "hazırlıksız yakalanmayacaklarını" bildirdi.

Barış Seçkin  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
İtalya, ABD ile Avrupa arasında gümrük vergileri konusunda köprü görevi üstlenmeye kararlı

Roma

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Corriere della Sera gazetesine, uluslararası gündemde öne çıkan, ABD'nin ek gümrük vergisi getirme planları konusunu değerlendirdi.

Antonio Tajani, ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği ek gümrük vergilerinin sadece Avrupalılara değil, Amerikalılara da zarar vereceğini belirterek, "İtalya, ABD ile Avrupa arasında gümrük vergileri savaşından kaçınmak için köprü görevi üstlenmeye kararlı. Ancak, ABD Başkanı bu yolda ilerlemek isterse, biz buna hazırlıksız yakalanmayacağız. Şirketlerimizi ve vatandaşlarımızın refahını krize sokmayacak çözümler bulmak için şimdiden çalışıyoruz." dedi.

Bu tip bir savaşın kimseye fayda getirmeyeceğinin açık olduğunu kaydeden Tajani, şu yorumu yaptı:

"Dünyada ABD-AB kadar bütünleşmiş başka bir ekonomi yoktur. ABD'deki Avrupa şirketleri 3,5 milyon Amerikalıyı istihdam ediyor. Avrupa ile ticaretin doğrudan etkilediği 1 milyon Amerikalının istihdamı söz konusu. ABD'nin yurtdışındaki tüm mallarının üçte ikisi Avrupa'da bulunuyor. Ayrıca, ABD sıvılaştırılmış doğal gazımızın (LNG) yüzde 50'den fazlasını sağlıyor. AB ile ABD arasındaki ticaret hacmi 1,5 trilyon avroya ulaşmış durumda ve bu, küresel ticaretin yüzde 30'unu oluşturuyor."

Tajani, ABD ile müzakere etmek gerektiğinin altını çizerek, "Görünen o ki Trump da müzakere etme niyetinin ilk sinyallerini veriyor. Meksika ile yaşanan müzakere sürecine ve dün varılan anlaşmaya bakın. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki dünyanın tüm ülkelerinin, hatta ABD'nin ticareti dahi serbest dolaşımdan beslenir. Ürünlerin, fikirlerin ve insanların serbest dolaşımından. İş dünyasının en son ihtiyaç duyacağı şey ise hem somut (duvarlar) hem de soyut (gümrük vergileri) engellerdir." ifadesini kullandı.

ABD ile ticareti sınırlandırmamaları, aksine işbirliğine gitmeleri gerektiğini vurgulayan Tajani, ayrıca savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) payını yüzde 2’ye çıkarmaya hazır olduklarını da dile getirdi.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlarda, dün Brüksel'de savunma konulu düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin burada diğer liderlere ABD Başkanı ile "karşılıklı sertleşmeden kaçınalım" dediği ve Trump'ın müzakere etmek istediğine dikkati çektiği kaydedildi.

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