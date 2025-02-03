Dolar
35.96
Euro
37.04
Altın
2,815.42
ETH/USDT
2,711.30
BTC/USDT
101,017.00
BIST 100
9,774.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB liderleri: Ek gümrük vergileri ABD'nin de zararına olur

Avrupa Birliği (AB) liderleri, savunma konulu özel zirve toplantısında ABD'deki Donald Trump yönetimi tarafından uygulanacağı açıklanan ek gümrük vergilerinin her iki tarafın da zararına olacağını bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
AB liderleri: Ek gümrük vergileri ABD'nin de zararına olur Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

Brüksel

Zirve devam ederken bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, liderler ilk oturumda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den sonra AB ülkelerine yönelik ek gümrük vergileri getireceği yönündeki açıklaması üzerine "transatlantik ilişkiler" başlığı görüşüldü.

Liderler, derin kökleri olan ABD-AB ortaklığının değerini vurgularken, "sorun ortaya çıktıkça çözüm bulunması gerektiği" konusunda uzlaştı.


ABD ile AB arasındaki gümrük vergilerinin her iki taraf için de zararlı olacağı konusunda fikir birliğine varan AB liderleri, ayrıca Trump'ın Danimarka'nın özerk bölgesi Grönland'a ilişkin söylemini de ele aldı.

Danimarka'ya tam destek ve dayanışmalarını dile getiren AB liderleri, uluslararası hukukun ilgili ilkelerine vurgu yaptı.

Zirvenin ikinci bölümünde ise Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu savunma yetenekleri, farklı finansman seçenekleri, yönetişim, rekabet gücü ve endüstriyel tabanı güçlendirme gereksinimi masaya yatırıldı.

Liderler, savunma konusundaki oturum sırasında, AB Komisyonu tarafından, Birliğin savunma stratejisine dair hazırlanan ve gelecek ay açıklanması planlanan "beyaz bülten"e dair katkılarını da sundu.

ABD, Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmiş, Başkan Trump, AB'ye yeni gümrük tarifeleri uygulayabileceklerine ilişkin açıklamalar yapmıştı. Trump, AB ülkesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini de aralıklarla yineliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti
Diyarbakır'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı
İzmir Valiliğinden Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin açıklama
Medya mensuplarına Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalar anlatıldı
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, varlık fonu kurulmasına dair kararname imzaladı

ABD Başkanı Trump, varlık fonu kurulmasına dair kararname imzaladı

AB liderleri: Ek gümrük vergileri ABD'nin de zararına olur

Trump, ABD'nin yardımlarına karşılık Ukrayna'dan nadir toprak elementleri istiyor

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin garantisinin olmadığını söyledi

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin garantisinin olmadığını söyledi
Beyaz Saray, Musk'ın Trump için "özel bir hükümet çalışanı" olduğunu açıkladı

Beyaz Saray, Musk'ın Trump için "özel bir hükümet çalışanı" olduğunu açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, kapatılması tartışılan USAID'in direktör vekili oldu

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, kapatılması tartışılan USAID'in direktör vekili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet