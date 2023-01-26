Dolar
18.80
Euro
20.53
Altın
1,946.28
ETH/USDT
1,616.60
BTC/USDT
23,466.00
BIST 100
5,297.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsviçre'den Rusya'ya, 'Ukrayna'daki askeri saldırganlığı' gerekçesiyle yeni yaptırımlar

İsviçre Federal Konseyi, "Ukrayna'daki askeri saldırganlığını" gerekçe göstererek Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'nin (AB) son paketinde getirdiği önlemleri benimseyerek daha fazla yaptırım uygulama kararı aldı.

Muhammet İkbal Arslan   | 26.01.2023
İsviçre'den Rusya'ya, 'Ukrayna'daki askeri saldırganlığı' gerekçesiyle yeni yaptırımlar

CENEVRE

Federal Konseyin açıklamasında, "İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden askeri saldırıları ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve güvenliğini baltalayan eylemlerine yanıt amacıyla, AB'nin dokuzuncu yaptırım paketinde yer alan Rusya'ya yönelik önlemleri kabul etti." ifadesi yer aldı.

AB'nin Rusya'ya yönelik 16 Aralık 2022'de uygulamaya aldığı 9. yaptırım paketi, yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını kapsıyor. İsviçre'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları yürürlüğe girdi.

Buna ek olarak İsviçre'nin, havacılık ve uzay endüstrisi ile ilgili mallar üzerindeki ihracat yasağını, uçak ve insansız hava araçları motorlarını içerecek şekilde genişletmesi bekleniyor. Öte yandan İsviçre, Rus madencilik sektörüne de yeni yatırımları yasaklamayı planlıyor.

AB'nin üyesi olmayan İsviçre, ekonomik olarak komşularıyla uyumlu ilişkiler yürütüyor.

Geçen yıl şubat ayının sonunda, dönemin İsviçre Federasyonu Başkanı Ignazio Cassis, ülkesinin AB tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer yetkililere karşı Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle AB tarafından uygulanan mali yaptırımları benimsediğini açıklamıştı.

Öte yandan İsviçre Federal Parlamentosunda bir komite, İsviçre yapımı askeri malzemenin başka bir ülkeden Ukrayna'ya yeniden ihracını önleyen "yeniden ihracat yasağı"ndan feragat edilmesini önermişti.

Komiteden yapılan basın açıklamasında, "Komitenin çoğunluğu, İsviçre'nin Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlamak dahil Avrupa'nın güvenliğine daha fazla katkıda bulunması gerektiğine inanıyor." denilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum-Datça feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Karabük'te protesto edildi
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
Bakan Soylu, yerli yazılım "ASENA" ile 6 bin 636 suçlunun yakalandığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, trafik kazasında şehit olan 2 askerin ailesiyle telefonda görüştü

Benzer haberler

İsviçre'den Rusya'ya, 'Ukrayna'daki askeri saldırganlığı' gerekçesiyle yeni yaptırımlar

İsviçre'den Rusya'ya, 'Ukrayna'daki askeri saldırganlığı' gerekçesiyle yeni yaptırımlar

ABD Dışişleri: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek

Zelenskiy: Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var

Hollanda ve Ukrayna'nın Rusya aleyhine AİHM'ye yaptığı başvurular "kısmen" kabul edildi

Hollanda ve Ukrayna'nın Rusya aleyhine AİHM'ye yaptığı başvurular "kısmen" kabul edildi
Avrupa Uzay Ajansı, Çin'in uzay istasyonuna astronot göndermeyecek

Avrupa Uzay Ajansı, Çin'in uzay istasyonuna astronot göndermeyecek
Özbekistan ülke doğal gaz taşıma sisteminin Gazprom'a devredilmeyeceğini bildirdi

Özbekistan ülke doğal gaz taşıma sisteminin Gazprom'a devredilmeyeceğini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet