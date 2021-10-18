Dolar
9.34
Euro
10.84
Altın
1,764.45
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,417.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İsviçre'de 'aşı sertifikası zorunluluğu' referanduma gidiyor

İsviçre'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalığın olduğu iç mekanlarda aşı sertifikası gösterme zorunluluğu konusunda, yasal itirazların kabul edilmesinin ardından referanduma gidilmesi kararı alındı.

Ömer Faruk Yıldız   | 18.10.2021
İsviçre'de 'aşı sertifikası zorunluluğu' referanduma gidiyor

Cenevre

Swissinfo.ch sitesinde yer alan haberde, 19 Mart'ta yasalaşan ve 13 Haziran'da referandumla kabul edilen Kovid-19 tedbirlerinden "aşı sertifikası zorunluluğunun" iptali için referandum komitelerine 74 bin 469 imza gönderildiği ve halk oylaması şartının oluştuğu belirtildi.

Buna göre ülke, iç mekanlarda aşı sertifikası gösterme zorunluluğunun iptalini oylamak üzere 28 Kasım'da referanduma gidecek.

Bu oylamayla İsviçre, demokrasi tarihinde ilk defa, yasalaşan bir kanuna dair 6 aydan az bir sürede iki defa referandum yapacak.

Aralarında aşı sertifikası zorunluluğunun da bulunduğu Kovid-19 tedbirleri yasası, 13 Haziran'daki referandumda, yüzde 60,2 oyla kabul edilmişti.

Yasa uyarınca 13 Eylül'den itibaren restoran, kafe, sinema ve spor salonu gibi mekanlara aşı sertifikası olmadan giriş yasaklanmıştı.

Aşı sertifikası karşıtları, "anti demokratik" olarak niteledikleri bu uygulamanın, aşı yaptırmamış kişilere karşı toplumda ayrımcılığa sebep olduğunu öne sürüyor.

Bugüne kadar 856 bin 955 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı İsviçre'de virüs nedeniyle 11 bin 174 kişi hayatını kaybetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsviçre'de 'aşı sertifikası zorunluluğu' referanduma gidiyor
ABD'de aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla
Türkiye'de 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımını değerlendiriyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 724 bin 323'e çıktı

Benzer haberler

İsviçre'de 'aşı sertifikası zorunluluğu' referanduma gidiyor

İsviçre'de 'aşı sertifikası zorunluluğu' referanduma gidiyor

ABD'de aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla

Türkiye'de 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti

EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımını değerlendiriyor

EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımını değerlendiriyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 724 bin 323'e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 724 bin 323'e çıktı
Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Bolu'da "aşı olun" çağrısı

Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Bolu'da "aşı olun" çağrısı