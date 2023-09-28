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Dünya

İsviçre, "beklenen düzensiz göçmen akını" öncesi İtalya sınırındaki görevli sayısını artırdı

İsviçre Adalet Bakanı Elisabeth Baume-Schneider, "beklenen düzensiz göçmen akını" öncesinde İtalya ile olan güney sınırındaki sınır görevlilerinin sayısını artırdıklarını söyledi.

Muhammet İkbal Arslan  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
İsviçre, "beklenen düzensiz göçmen akını" öncesi İtalya sınırındaki görevli sayısını artırdı

Cenevre

Bakan Baume-Schneider, La Liberte gazetesine verdiği demeçte, Ticoni sınırındaki durumun kontrol altında olduğunu kaydederek düzensiz göçmen akını konusunda "bir felaket durumun yaşanmasını" beklemediklerini belirtti.

İsviçre'nin, beklenen göçmen akını öncesinde İtalya ile olan güney sınırındaki sınır görevlilerinin sayısını artırdıklarını kaydeden Baume-Schneider, sınırdaki personeli rahatlatmak için takviye yapıldığını aktardı.

Baume-Schneider, güney sınırında yakalanan düzensiz göçmenlerden yalnızca yüzde 3'ünün İsviçre'ye sığınma talebinde bulunduğunu ve çoğunun İsviçre'yi geçiş noktası olarak kullanmak istediğini ifade etti.

Baume-Schneider, Şengen bölgesindeki sığınma sisteminin krizlere yanıt verebilmesi için reforma ihtiyacı olduğunu vurgulayarak "Lampedusa Adası'nda mevcut durum Dublin sisteminin sınırlarını ortaya koyuyor." dedi

İsviçre'nin de dahil olduğu yeni bir "Avrupa göç anlaşması" yapılması gerektiğini dile getiren Baume-Schneider, bu anlaşmanın, göç yükünün daha adil dağıtılmasına olanak sağlaması gerektiğine inandığını kaydetti.

Baume-Schneider, bugün AB İçişleri Bakanlarının göç ana gündemiyle Brüksel'de yaptığı toplantıya katılacağını belirterek İsviçre'nin, göç konusunda kurulacak bir mekanizmaya finansal veya personel desteği sağlama konusunda pozitif olduğunu bildirdi.

İtalya'ya gelen düzensiz göçmen sayısı artıyor

İtalya'ya Akdeniz'i geçerek ulaşan düzensiz göçmen sayısında önceki yıllara göre ciddi bir artış söz konusu.

Avusturya ve Fransa sınırlarda kontrolleri artırırken, Almanya da Dublin Anlaşması'na uymadığı gerekçesiyle İtalya ile gönüllü paylaşım mekanizmasını durdurmuştu.

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkeye bu yıl 1 Ocak-27 Eylül döneminde tekneyle gelenlerin toplam sayısı 133 bin 131 olurken, 2022'de aynı dönem için bu sayı 70 bin 320 olarak kayıtlara geçmişti.

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