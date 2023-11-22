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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya İş Dünyası Buluşması programında konuşuyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsveç'teki ABD ve İsrail Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail ve ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Atila Altuntaş  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
İsveç'teki ABD ve İsrail Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla başkent Stockholm'de İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca gösterici, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "İsrail ürünlerine boykot", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar açtı.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Daha sonra ABD Büyükelçiliğinin önüne giden göstericiler, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yapmakla itham ettikleri ABD hükümetini protesto etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, olaysız sona erdi.

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