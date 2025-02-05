İsveç'te okula yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
İsveç'in Örebro kentinde bulunan bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Stockholm
Örebro Polis Şefi Roberto Eid Forest saldırıda ölen sayısının 11'e yükseldiği bilgisini paylaşarak, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Aftonbaldet gazetesinin haberinde, saldırganın 35 yaşında İsveç vatandaşı olduğu ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddiasına yer verildi.
Haberde ayrıca söz konusu kişinin silah ruhsatı bulunduğu ve geçen sene soyadını değiştirdiği belirtildi.
Yerel basında çıkan diğer haberlerde ise ölü sayısının artabileceği, en az 5 kişinin ağır yaralı olduğu aktarıldı.
Söz konusu saldırıyla, İsveç'te yaşayan göçmenlerin hedef alındığı yorumları yapıldı.
Göçmenlerden saldırıya tepki
AA muhabirine konuşan Örebro kenti sakinlerinden Reham Attala, Filistin ve Suriye kökenli bir göçmen olduğunu söyleyerek, saldırı nedeniyle geleceği hakkında "umutsuz" hissettiğini belirtti.
Saldırının İsveç hükümetinin göçmenleri "bir insan olarak değil, bir sorun olarak" görmesinin bir sonucu olduğu görüşünü paylaşan Attala, "Bir okulda böyle bir şey olmamalı. Burası insanların bir şeyler öğrenmek için geldiği bir yer. Buraya öldürülmek ya da katledilmek için gelmiyorlar." sözleriyle tepki gösterdi.
Bir diğer kent sakini Karolina Wallström de saldırıyı "trajedi" olarak adlandırarak, "Bu olaya dahil olan insanlar için, zarar gören ya da ölen insanların yakınları için aynı zamanda şiddetin bizi güvensiz kılması ve kendimizi bu kadar savunmasız hissetmemize neden olması toplumumuz için de bir trajedi." diye konuştu.
AB Komisyonu'nda bayraklar yarıya indirildi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu önündeki bayraklar, İsveç'teki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için yarıya indirildi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "dehşet verici" olarak nitelendirerek, "Bu tür şiddet ve terörün toplumlarımızda, hele hele okullarda yeri yoktur." ifadesini kullandı.
AB'nin İsveç'in "yanında olduğunu" bildiren von der Leyen, saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da saldırıdan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Okullar öğrenim için güvenli alanlar olmalıdır, şiddet mekanları değil." mesajını paylaştı.
İsveç Kralı Gustaf ile Başbakan Kristersson, silahlı saldırının gerçekleştiği okulu ziyaret etti
İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia ile Başbakan Ulf Kristersson ve eşi Birgitta Ed, Örebro kentinde silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği Risbergska Lisesini ziyeret etti.
Kral Gustaf ve eşi Silvia ile Başbakan Ulf Kristersson ve eşi Birgitta Ed, hayatını kaybedenlerin anısına okulda yas tutulan yere çiçek bıraktı.
Burada konuşan Kral Gustaf, bütün İsveç'in yas tuttuğunu söyledi.
Bunun bir vahşet olduğunu dile getiren Kral Gustaf, "Yaralanan ve sevdiklerini kaybeden herkesle birlikte ben de acı çekiyorum. Hepimiz dehşete düştük ve şok olduk. Dünyanın birçok yerinde bu vahşet oldu, şimdi de burada oldu. Yetişkinler olarak sorumluluk almalıyız ve yaşananları birbirimize anlatarak destek olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Kraliçe Silvia da Kral gibi kendisinin de olaydan dehşete düştüğünü, kurbanların aileleriyle birlikte olduğunu belirtti.
Eski ve sakin İsveç'i yeniden inşa etmeleri gerektiğini kaydeden Kraliçe Silvia, "Güzel İsveç nereye gitti? Gerçekten herkesten, onu yeniden inşa etmeye yardım etmesini istiyorum." dedi.
Başbakan Kristersson da "Bu acıları ve bunun ağırlığını hep birlikte kurbanların yakınlarıyla paylaşmalıyız." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.