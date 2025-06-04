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Dünya

Slovenya Başbakanı Golob, Filistin'i tanımalarının, en önemli dış politika kararı olduğunu belirtti

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Filistin'i devlet olarak tanımalarının birinci yıl dönümünde "Slovenya Ulusal Meclisi ülke tarihinin en önemli ve en asil dış politika kararlarından birini aldı." ifadesini kullandı.

İsmail Özdemir  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Slovenya Başbakanı Golob, Filistin'i tanımalarının, en önemli dış politika kararı olduğunu belirtti

Lübliyana

Golob, Slovenya'nın Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımasının birinci yıl dönümü dolayısıyla hükümetin internet sitesinden açıklama yaptı.

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Slovenya'nın, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıdığını belirten Golob, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce, Slovenya Ulusal Meclisi ülke tarihinin en önemli ve en asil dış politika kararlarından birini aldı. Filistin'in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınması güçlü bir siyasi ve sembolik adımdı. Filistin bir tarafta, İsrail diğer tarafta, iki devletli çözüm, Orta Doğu'da barış ve birlikte yaşamanın tek çözümüdür ve Filistin devletinin varlığı bu barışın temel ön koşullarından biridir."

Golob, son bir yıl içinde birçok ülke lideriyle Filistin konusunda görüşme yaptığını, Gazze'de yaşananlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun modern uluslararası toplumun tüm ilkeleriyle çelişen politikalarına öfke ve açık bir kınama olduğunu aktardı.

Filistin'in tanınmasının Filistin halkına kendi devletlerinde yaşama umudu verdiğini vurgulayan Golob, "Filistinliler ölüyor, acı çekiyor, aşağılanıyor; çaresiz, aç ve hasta bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. İsrail hükümetinin acımasız politikaları nedeniyle bu korkunç durumun sonu görünmüyor." ifadelerine yer verdi.

Diğer ülke yönetimlerine çağrıda bulunan Golob, şöyle devam etti:

"Devletlere çağrım şudur, Filistin'i derhal tanıyın, İsrail ile Filistin'in barış ve güvenlik içinde bir arada yaşadığı iki devletli çözüme katkı sağlayın. Ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili kurumlarının, AB - İsrail Ortaklık Anlaşması'nın ikinci maddesinin, insan hakları ve demokratik değerlerin korunmasının açık ihlali karşısında görüş bildirmeleri ve somut adımlar atmaları artık kaçınılmazdır. AB ülkeleri, İsrail hükümetinin eylemlerine dair tutumlarını gözden geçirmelidir."

Slovenya meclisi 4 Haziran 2024'te Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.

Golob, mecliste yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini ifade etmişti.

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