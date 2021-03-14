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Dünya

İsveç'te Müslüman çocukların eğitim gördüğü okul kundaklandı

Sabah erken saatlerde meydana gelmesi sebebi ile olaydan kimsenin zarar görmediği bildirildi.

Atila Altuntaş   | 14.03.2021
İsveç'te Müslüman çocukların eğitim gördüğü okul kundaklandı

Stockholm

İsveç'in Örebro kentinde Müslüman çocukların eğitim gördüğü "Alsalamskolan" isimli özel bir okulda yangın çıktığı bildirildi.

Okul Müdürü Hussein Aldaodi, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki kişinin okulu kundakladığını tespit ettiklerini ve görüntüyü polise verdiklerini söyledi.

Aldaodi, "Görüntülerde maskeli iki kişi okulun alt kattaki camları kırıyor, içeri yanıcı maddeler atıyor. Sabahın erken saatlerde olması nedeniyle tek tesellimiz okulda hiç kimsenin bulunmamasıydı." ifadelerini kullandı.

Okulda inceleme başlatan polis, soruşturma başlattı.

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