Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,596.90
BTC/USDT
23,052.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Tokyo'da protesto edildi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Tokyo'daki Müslüman toplum tarafından protesto edildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 28.01.2023
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Tokyo'da protesto edildi Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan/AA

Tokyo

İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına dünya genelinde tepkiler sürüyor.

Tokyo'da yaşayan Müslüman toplum temsilcileri, başkentin Roppongi bölgesinde buluştu.

Sakaue Çocuk Parkından hareket eden eylemciler tekbir sesleri getirerek, İsveç'in Tokyo Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Japonca "Kur'an-ı Kerim'e hürmet gösterin" sloganının atıldığı gösteride bir genç Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.

Büyükelçilik binasının yer aldığı sokağa alınmayan göstericiler, sokağın giriş kısmına siyah çelenk bırakarak fotoğraf çekti.

Tokyo Bölge Emniyetinin geniş güvenlik önlemleri arasında düzenlenen gösteri olaysız sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Nissan, motor parça arızası nedeniyle 527 bini aşkın aracını geri çağırdı
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı" genelgesi
Atama kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Tokyo'da protesto edildi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Tokyo'da protesto edildi

Nissan, motor parça arızası nedeniyle 527 bini aşkın aracını geri çağırdı

Rusya: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslamofobik bir eylem

Dışişleri Bakanlığı Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini lanetledi

Dışişleri Bakanlığı Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini lanetledi
İsveç Dışişleri Bakanı, Kur'an-ı Kerim yakılması konusunda yine ifade özgürlüğüne sığındı

İsveç Dışişleri Bakanı, Kur'an-ı Kerim yakılması konusunda yine ifade özgürlüğüne sığındı
Cezayir Müslüman Alimler Birliği Başkanı Kassum'dan "İsveç ve Hollanda'yı boykot" çağrısı

Cezayir Müslüman Alimler Birliği Başkanı Kassum'dan "İsveç ve Hollanda'yı boykot" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet