İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Tokyo'da protesto edildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Tokyo'daki Müslüman toplum tarafından protesto edildi.
Tokyo
İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına dünya genelinde tepkiler sürüyor.
Tokyo'da yaşayan Müslüman toplum temsilcileri, başkentin Roppongi bölgesinde buluştu.
Sakaue Çocuk Parkından hareket eden eylemciler tekbir sesleri getirerek, İsveç'in Tokyo Büyükelçiliği'ne yürüdü.
Japonca "Kur'an-ı Kerim'e hürmet gösterin" sloganının atıldığı gösteride bir genç Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.
Büyükelçilik binasının yer aldığı sokağa alınmayan göstericiler, sokağın giriş kısmına siyah çelenk bırakarak fotoğraf çekti.
Tokyo Bölge Emniyetinin geniş güvenlik önlemleri arasında düzenlenen gösteri olaysız sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.