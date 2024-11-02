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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsveç'te İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Atila Altuntaş  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
İsveç'te İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüyüşe geçti.

Ellerinde Gazze'de öldürülen çocukları temsilen bebek maketleri taşıyan protestocular, "özgür Filistin", "özgür Gazze", "soykırımı durdurun" sloganları attarak, Gazze ve Lübnan'da acil ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

Eylemciler, İsrail'in saldırılarına destek verdiği için İsveç ve ABD'yi de kınadı.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Sofia Johansson, AA muhabirine Gazze özgürleşene kadar onlara destek vermeye devam edeceklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Protestolara katılmayan herkese de şunu söylemek isterim ki bu sadece Filistin ile ilgili değil, Siyonist rejim topraklarını genişletmek ve örneğin İran’a karşı ABD ve Avrupa Birliği’ni (AB) savaşına dahil etmek istiyor. Arap dünyasındaki ve AB'deki liderlerin neler yaptıklarını biliyoruz, bu yaptıklarını unutmayacağız ve bunları kayıt altına alarak Lahey’de yargılanmalarını sağlayacağız."

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